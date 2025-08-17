La intervención fue este viernes en Joaquín V. González. Un hombre fue infraccionado. Intervino la Fiscalía Penal de la zona.
Jubilado de 88 años echó a los tiros a dos delincuentes y le incautaron el arma
Según le relató a la Policía, los intrusos lo amenazaron a los gritos, por lo cual tomó un arma e hizo disparos disuasivos.Policiales17/08/2025
Un jubilado de 88 años repelió a los tiros a dos delincuentes que intentaban ingresar a su domicilio en la localidad bonaerense de Berisso y los policías le incautaron el arma.
El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo en una vivienda de calle 24 entre 124 y 125, donde cuando el hombre escuchó ruidos en la parte trasera de su casa y, al acercarse, observó a dos sujetos que intentaban forzar la puerta, rompiendo vidrios.
Según le relató a la Policía, los intrusos lo amenazaron a los gritos, por lo cual tomó un arma e hizo disparos disuasivos, lo que provocó la huida inmediata de los ladrones.
De inmediato, oficiales del Comando Patrullas de Berisso acudieron tras un llamado al 911 y realizaron un rastrillaje por la zona, aunque los sospechosos aún no fueron detenidos, mientras que indicaron que no se registraron heridos.
En el lugar, los efectivos incautaron el arma utilizada, un revólver calibre .22 marca T.A.L.A., con cacha de plástico negro y armazón plateado, cargado con cinco balas y una vaina servida y el operativo se realizó debido a que el jubilado no contaba con la documentación para la tenencia legal del arma.
La investigación quedó en manos de la UFI N° 5 a cargo del fiscal Juan Pablo Mennucci, quien ordenó medidas de prueba, la recolección de imágenes de cámaras de seguridad y peritajes en la vivienda.
Con información de Noticias Argentinas
Fue durante un control vehicular en la localidad de Luis Burela. Un hombre fue puesto a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal jurisdiccional.
Ocho demorados en megaoperativo antidroga en ‘El Bajo’
El comisario Héctor Castelli informó por Aries que se realizaron ocho allanamientos simultáneos en distintos barrios de Salta capital, con ocho demorados y secuestro de droga.
El primer caso se trata de Mario Benigno Cáceres, de 72 años; y el segundo de Graciela Mabel Burgos, de 52 años. Ambos son buscados por la policía.
Adolescente de 16 años murió en pelea callejera en Solidaridad
El joven, vecino de barrio La Paz, fue apuñalado, lo que provocó una manifestación en reclamo de justicia. La policía investiga para dar con los responsables del crimen.
Cuatro heridos y tres detenidos tras violenta pelea en “Club Norte”
El enfrentamiento incluyó el uso de armas blancas y golpes a puño limpio. La policía intervino rápidamente y detuvo a dos mayores y un menor involucrados en el incidente.
Elecciones en Bolivia: horarios, lugares y votantes habilitados en Salta
La votación se realizará de 8 a 16 horas en Salta capital y en puntos del interior; aproximadamente 2700 personas en Salta podrán participar .
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Feriados 2025: cuándo es el próximo en Argentina después del domingo 17 de agostoArgentina16/08/2025
De acuerdo al calendario nacional, el próximo feriado será en octubre, ya que septiembre no hay ninguno.
Deudas de millones y quiebra total: la reconocida cadena de comida rápida que se declaró en bancarrotaEl Mundo16/08/2025
Después de no poder afrontar sus obligaciones financieras, la empresa se tuvo que declarar en bancarrota.
Vientos de hasta 140 km/h: Alerta amarilla en Salta para este domingo 17 de agosto
El alerta abarca la Puna de Cafayate, San Carlos, San Antonio de los Cobres, La Poma, Molinos, Cachi y otros municipios aledaños, informó el SMN.