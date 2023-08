Las petroleras subieron sus combustibles tras la devaluación: a cuánto está la nafta

Las estaciones de servicio de Shell y Puma ubicadas en el AMBA subieron este martes 15 de agosto, debido al vencimiento del acuerdo de precios. Las subas rondan el 14% y en el caso de los combustibles más caros ronda los 50 pesos por litro. Se espera que en el interior del país también se reporten incrementos en los precios mostrados en los surtidores.

Dicho ajuste se aplicó alrededor de las 14:00, sin esperar al día siguiente como sucedió otras veces. Los primeros ajustes, que serían acompañados por YPF y Axion, fueron aplicados por Raízen Argentina, licenciataria de Shell, y Puma, de Trasfigura.

El equipo económico de Sergio Massa se reunió con directivos de compañías petroleras y refinadoras para analizar el futuro de las naftas y el gasoil en el marco de un plan Precios Justos que ahora quedó muy relativizado tras la depreciación del 22% en el peso.

En la noche del martes se vieron largas colas en estaciones de servicio de la ciudad de Salta con el fin de anticiparse al inminente aumento.

Según reportan desde el interior del país, el incremento es de 25% para Puma, entre 15% y 20% para Shell y 10% para Axion (PAE). Fuentes de la petrolera de mayoría estatal YPF indicaron que "por ahora" no hay subas previstas.

En el caso de Shell, el precio de la nafta fórmula regular subió de $287,90 a $328,20; el de la Súper de $231,70 a $264,20; la V-Power avanzó a $327,60 a $373,50; y la Evolux Diesel subió de $259,50 a $295,90.

Con esta escalada, Argentina se mantiene dentro del listado de países con combustibles más bajos del mundo: la más cara la tienen Hong Kong (US$ 3,051) e Islandia (US$ 2,329), y las más baratas son de Irán (US$ 0,029) y Venezuela (US$ 0,004), según Global Petrol Price.

El último incremento de la nafta se había registrado el primero de agosto y había sido de alrededor de 4,5%.

Sin embargo, en el sector aseguran que, a pesar de ese último aumento, en los primeros ocho meses del año el precio de los combustibles sigue unos 20 puntos por debajo de la inflación oficial.