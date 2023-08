La hermana del médico asesinado dijo que su hermano quería dejar "un legado" y que era "muy feliz"

Un día después del crimen de Juan Carlos Cruz, el médico cirujano baleado en la cabeza frente a su casa de la localidad bonaerense de Morón por delincuentes que le robaron el auto y se fugaron, su hermana habló con los medios y reveló las últimas palabras que le dijo la víctima. Asimismo, describió a su familiar como una persona “ejemplar” y dio detalles de las circunstancias del crimen.

“Ayer viajamos juntos. Yo me iba a trabajar -trabajo por hora- y me dijo: ‘Te llevo a Morón’. Charlamos de Morena, él estaba feliz. Había hecho una operación el día anterior y él, que hace un mes que estaba como jefe de quirófano, me dijo: ‘Yo quiero dejar el legado de lo que aprendí. Ahora todo es digital, todo es por computadora y yo quiero enseñar, porque lo que a mí me enseñaron no lo enseñan ahora. Esas fueron las últimas palabras que tuvimos en un almuerzo con mis hijas”.

Además agregó que ellos son de la villa y que los malvivientes son otra cosa. "En este país no hay hambre, hay vagos de mierda. Este país es así, no tenés que hacer una mierda para tener acceso y derecho a todo. Ahora, sacrifícate y no tenés derechos", dijo la hermana.

Ayer coincidimos en los horarios y pudimos conversar. “Mi hermano fue muy ejemplar en su esfuerzo en estudiar y en superarse día a día. Venimos de muy abajo, todo es sacrificio. Mi hermano no vive en un palacio, ese es el sueldo del ciudadano que salva vidas todos los días y no tiene un techo digno porque no le alcanza, porque no le pagan bien y encima lo rematan con un tiro en la cabeza".

Por otra parte, agregó que su mamá falleció hace dos años y había colocado un aire, que quedó en la pieza. "Él fue a traer el aire, porque tenía un airecito viejo. Fue a traer eso después de su guardia". Todo sucedió cerca de las 17.