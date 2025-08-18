El procedimiento se realizó ayer en la localidad de El Potrero tras una alerta ciudadana. El animal fue incautado y trasladado a la Estación de Fauna Autóctona. Intervino la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera.
Balearon un auto en Tartagal, hay dos heridos
Un hombre y una mujer resultaron heridos luego de que una persona efectuara numerosos disparos con un arma de fuego en contra del vehículo en el que se desplazaban junto a otras dos personas.Policiales18/08/2025
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, investiga un hecho ocurrido el pasado sábado, a la salida de un local bailable, donde dos personas resultaron heridas y fueron asistidas en el hospital local.
Según consta en las actuaciones, dos hombres y dos mujeres circulaban en un automóvil por inmediaciones de barrio Norte Grande de esa ciudad, cuando una persona desconocida abrió fuego en contra del vehículo y producto de los disparos, resultaron heridos el conductor del vehículo y la mujer que viajaba como su acompañante.
El sospechoso huyó luego del ataque, y de la inspección ocular realizada, se verificó que el automóvil presenta al menos nueve orificios de bala.
El fiscal Vega, habiendo tomado conocimiento, dispuso el cumplimiento de las medidas de rigor y dio intervención a la Unidad de Investigación UGAP Tartagal, para individualizar al sospechoso y realizar su detención.
Cabe destacar que las dos personas lesionadas, se encuentran fuera de peligro.
Según le relató a la Policía, los intrusos lo amenazaron a los gritos, por lo cual tomó un arma e hizo disparos disuasivos.
La intervención fue este viernes en Joaquín V. González. Un hombre fue infraccionado. Intervino la Fiscalía Penal de la zona.
Fue durante un control vehicular en la localidad de Luis Burela. Un hombre fue puesto a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal jurisdiccional.
Ocho demorados en megaoperativo antidroga en ‘El Bajo’
El comisario Héctor Castelli informó por Aries que se realizaron ocho allanamientos simultáneos en distintos barrios de Salta capital, con ocho demorados y secuestro de droga.
El primer caso se trata de Mario Benigno Cáceres, de 72 años; y el segundo de Graciela Mabel Burgos, de 52 años. Ambos son buscados por la policía.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
Royón al Senado y Biella a Diputados, la apuesta de "Primero los Salteños"
Los ahora candidatos del frente oficialista, aseguraron que su misión será la de defender los intereses de la provincia y enfrentar las políticas centralistas desde el Congreso.
Emilia Orozco titular y Alfredo Olmedo suplente para el Senado
La Libertad Avanza en Salta confirmó sus candidatos para las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Fuerza Patria: Urtubey se queda con la candidatura a senador y Leavy se presenta por fuera
El exgobernador logró la postulación de Fuerza Patria, mientras que Sergio Leavy competirá por el Partido de la Victoria.