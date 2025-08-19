Un hombre y una mujer resultaron heridos luego de que una persona efectuara numerosos disparos con un arma de fuego en contra del vehículo en el que se desplazaban junto a otras dos personas.
Robó en una oficina municipal de Tartagal, era buscado en Córdoba
Ocurrió esta madrugada en barrio Centro. El hombre puesto a disposición de la Justicia poseía pedido de captura de Córdoba. Se recuperaron elementos sustraídos. Intervino la Fiscalía Penal 2.Policiales19/08/2025
Efectivos de la División Motoristas de Emergencias Policiales de Tartagal detuvieron a un hombre en el marco de un robo a una oficina municipal ubicada en avenida San Martín e Ituzaingó. El hecho se registró esta madrugada en el marco de una alerta ciudadana al Sistema de Emergencias 911.
En ese marco, durante el procedimiento se detectó que el individuo poseía requerimiento judicial de la provincia de Córdoba. Recuperaron un caloventor, entre otros elementos que habían sido sustraídos.
Intervino la Fiscalía Penal 2 y el Juzgado de Garantías 1.
El procedimiento se realizó ayer en la localidad de El Potrero tras una alerta ciudadana. El animal fue incautado y trasladado a la Estación de Fauna Autóctona. Intervino la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera.
Según le relató a la Policía, los intrusos lo amenazaron a los gritos, por lo cual tomó un arma e hizo disparos disuasivos.
La intervención fue este viernes en Joaquín V. González. Un hombre fue infraccionado. Intervino la Fiscalía Penal de la zona.
Fue durante un control vehicular en la localidad de Luis Burela. Un hombre fue puesto a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal jurisdiccional.
Ocho demorados en megaoperativo antidroga en ‘El Bajo’
El comisario Héctor Castelli informó por Aries que se realizaron ocho allanamientos simultáneos en distintos barrios de Salta capital, con ocho demorados y secuestro de droga.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
Con más de 400.000 entradas vendidas en cuatro días, Homo Argentum lidera la taquillaCultura & Espectáculos18/08/2025
En su debut, la producción nacional se impuso a Los Cuatro Fantásticos y marcó el mejor estreno local de 2025.
Al igual que el año pasado, la Feria se realizará en la zona del Parque San Martin. Cada rubro tiene cupo limitado y, para quienes no residan en la Ciudad de Salta, el cupo es del 15%.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.