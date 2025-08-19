Ocurrió esta madrugada en barrio Centro. El hombre puesto a disposición de la Justicia poseía pedido de captura de Córdoba. Se recuperaron elementos sustraídos. Intervino la Fiscalía Penal 2.
Investigan la muerte de un operario a causa de la detonación de un explosivo en Tartagal
Ocurrió en la localidad de General Mosconi, la zona fue vallada y se realizarán las pericias de rigor, con la intervención de expertos en explosivos.Policiales19/08/2025
El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Gonzalo Ariel Vega, tomó intervención ante el reporte del fallecimiento de un operario de 52 años, de una empresa instalada a la vera de ruta nacional 34, en la localidad de General Mosconi, como consecuencia de la detonación de un artefacto explosivo.
Tras tomar conocimiento, se dispuso el trabajo de personal de Criminalística y de Medicina Legal en el lugar y el cumplimiento de todas las medidas de seguridad e higiene pertinentes.
La zona fue vallada y se realizarán las pericias de rigor, con la intervención de Bomberos de la jurisdicción, expertos en explosivos de la División Bomberos de la Policía de la Provincia, a cargo del Comisario López, y ambulancias, en protección de la integridad del personal interviniente.
El operario fallecido es de nacionalidad africana y se encontraba cumpliendo tareas como contratado en una empresa en el país.
El fiscal Vega señaló que se trabaja en determinar las circunstancias en que se produjo la detonación que terminó con la vida del trabajador y aseguró que se dispusieron todos los recursos pertinentes.
Un hombre y una mujer resultaron heridos luego de que una persona efectuara numerosos disparos con un arma de fuego en contra del vehículo en el que se desplazaban junto a otras dos personas.
El procedimiento se realizó ayer en la localidad de El Potrero tras una alerta ciudadana. El animal fue incautado y trasladado a la Estación de Fauna Autóctona. Intervino la Fiscalía Penal de Rosario de la Frontera.
Según le relató a la Policía, los intrusos lo amenazaron a los gritos, por lo cual tomó un arma e hizo disparos disuasivos.
La intervención fue este viernes en Joaquín V. González. Un hombre fue infraccionado. Intervino la Fiscalía Penal de la zona.
Fue durante un control vehicular en la localidad de Luis Burela. Un hombre fue puesto a disposición de la Justicia. Intervino la Fiscalía Penal jurisdiccional.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
Docentes denuncian irregularidades en la liquidación del bono de $50.000
Victoria Cervera aseguró que muchos docentes no cobraron el bono de $50.000 y criticó al Ministerio de Educación por “destrato y desprolijidad”.
Al igual que el año pasado, la Feria se realizará en la zona del Parque San Martin. Cada rubro tiene cupo limitado y, para quienes no residan en la Ciudad de Salta, el cupo es del 15%.
Juárez Campos: “Creo que Juan Manuel Urtubey está en condiciones de ganarle a Milei”Política18/08/2025
El congresal del PJ Salta ponderó la figura del exgobernador y actual candidato a senador nacional por Fuerza Patria. “¿Qué otro dirigente está en condiciones? No hay”, aseguró.
Viento Zonda en Salta: el alerta amarilla continúa hasta la tarde
El viento Zonda se hizo sentir con fuerza en Salta desde la madrugada de este martes 19 de agosto. El Servicio Meteorológico emitió una alerta amarilla que se extenderá hasta la tarde.