Luisina Leoncino: se conocieron imágenes de Benítez con bolsas negras y un casco en la cabeza

Horacio Rafael Benítez es el único detenido e imputado por el aberrante hecho. Gisela, la ex pareja de Horacio Benítez, con quien tiene una hija, relató cómo fueron los siete años que compartió con el imputado del femicidio de Luisina Leoncino. “Estuve sometida y siempre fue un calvario”, relató la mujer.

Los restos de Luisina Leoncino (24) fueron hallados el pasado domingo en un descampado del paraje Alegre, en Entre Ríos. Finalmente ese cuerpo encontrado cerca de un arroyo pudo ser identificado por un tatuaje que llevaba la joven en el lado derecho del pecho. De todas formas, se esperaban las pruebas de ADN.

En las imáganes difundidas muestran a la joven ingresando a una vivienda situada sobre la calle Santos Vega al 1200, del barrio 6 de febrero, pero "no se la ve salir más", detalló el coordinador del Ministerio Público Fiscal de Concordia, José Costa a Télam, y agregó que días más tarde y en distintos momentos, las mismas cámaras muestran a Benítez salir de la casa "con bolsas negras grandes y tapado con guantes y un casco para no ser identificado".

Además, se suman las declaraciones del remisero que fue testigo de las horas previas al asesinato, debido a que fue quien alcanzó a Luisina hasta dicha dirección en la madrugada del 10 de julio.



Actualmente Benítez, que tiene antecedentes penales, permanece en la Unidad Penal 3 de Concordia, por órdenes del juez de Garantías de Concordia Germán Dri, que al escuchar las "sospechosas, incongruentes y dudosas acciones" del hombre, decidió encarcelarlo por 90 días.

En este contexto, afirmó que no conoce al acusado pero si recordó que Luisina le había comentado "que había visto cosas raras, depósitos de droga donde vivía", y que él le respondió que se fuera "urgente de ahí porque iba a quedar pegada y sabía lo que le podía pasar".



Por otra parte, le pareció prudente informar que días antes de la desaparición, ella pasó por su casa con "un montón de bolsas y ropa", le pidió 1.000 pesos y le dijo que el padre de uno de sus hijos había alquilado un departamento y se iba a mudar allí.

"Al día siguiente me llamó para preguntarme por el cambio de plata uruguaya, le dije que no sabía, que iba a consultar pero al otro día le contesté y después perdí contacto", completó en diálogo con Canal Once de Paraná.

Ante tanta confusión, el Fiscal de Concordia señaló que durante esta semana se avanzará sobre "cámaras, celulares, testimonios de allegados y resultados de pericias y rastrillajes" realizados en la casa del imputado para poder tener más claro lo ocurrido.

Cabe recordar que Luisina, es hermana de Valeria Leoncino, víctima de femicidio en marzo de este año, quien estaba saliendo de su departamento en calle Guarumba de Concordia con dos amigas, cuando Carlos Pasarella le efectuó 3 disparos.