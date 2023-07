Tras más de dos décadas, recolectores de residuos convocan un paro: La Municipalidad no pagó

En diálogo con Aries el secretario gremial del Sindicato de Camioneros de Salta, Federico Aparicio, explicó la medida de fuerza que los trabajadores realizarán a partir de las 21 horas del próximo domingo 9 de julio y afectará la recolección de residuos en la ciudad de Salta.

En caso de producirse el paro, la medida de fuerza sería histórica ya que se produjo la suspensión del servicio en la intendencia de Alejandro San Millán, hace 20 años, durante el período 2001-2003.

Aparicio informó que si bien hay un compromiso de la Municipalidad para hacer efectivo el pago, de no producirse hasta hoy la empresa dijo que hará los mayores esfuerzos para que los trabajadores tengan en sus cuentas bancarias el dinero. Cabe recordar que la Municipalidad tiene convenio con Agrotécnica Fueguina, si ésta no recibe el pago de las facturas, el personal no puede cobrar.

Asimismo, remarcó que no se depositó el sueldo, el aumento ni el bono.

Los conflictos por incumplimientos de paritarias en el municipio se están volviendo una constante a pocos meses de que la intendenta, Bettina Romero, deje el mando al intendente electo, Emiliano Durand.

El gremialista advirtió que los problemas con los pagos empezaron luego que Romero perdiera en las elecciones del 14 de mayo último y que antes de esa fecha el registro que tiene es de hace 20 años durante la intendencia de Alejandro San Millán.

Finalmente, Aparicio cuestionó en dónde está la plata si la Municipalidad continúa cobrando los impuestos y hace poco tiempo hubo un nuevo incremento de la Unidad Tributaria.