De Vido: "Si hay dedo, la catástrofe electoral va a ser inevitable"

El exministro de Planificación, Julio De Vido, lanzó fuertes críticas contra el presidente Alberto Fernández mientras dejó su postura sobre qué hacer con la interna del Frente de Todos. "Si hay dedo, la catástrofe electoral va a ser inevitable", expresó.

El exfuncionario de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner reiteró sus cuestionamientos sobre las disputas por las candidaturas en el peronismo y reclamó una interna amplia. "Si se va a una PASO con todos, puede haber un resultado mejor de lo que se espera", señaló De Vido.

"No está todo dicho en el peronismo. Hay figuras como Capitanich que deberían mostrarse más y no ser un comentario marginal. Él tiene un programa con el cual coincido en parte, merece ser escuchado y estar en la interna", comentó entrevistado por Carlos Pagni en el programa Odisea que se emite por LN+.

En esa línea, De Vido manifestó: "El peronismo si no va a una interna en esta PASO donde todo el mundo perciba de que todos aquellos que tenían un programa y voluntad jugaron y que no está el dedo de nadie acompañándolo, puede tener un resultado mejor del que todos prevén. Si hay dedo la catástrofe electoral va a ser inevitable".

Asimismo, el exministro de Planificación volvió a criticar a Alberto Fernández: "Fue espantoso. Fracasó en todos los aspectos. El Presidente no existe, el que tiene figura presidencial es Massa pero tiene un grave problema que es la inflación y la deuda".

"Si de acá a agosto no logra los números, va a costar muchísimo llegar al momento electoral", dijo en relación a la posibilidad de que el líder del Frente Renovador se postule para ser Presidente.

De Vido: "No fui a votar en 2021, no tenía candidato"

Por otro lado, también contó que en la última elección no fue a votar: "No fui a votar en 2021, no tenía candidato. No iba a ir a apoyar a un candidato que fue claramente puesto por el dedo del Presidente y alguno de ellos por Cristina también. Ni siquiera sabía por qué estaba ahí, que no tienen historia en el peronismo"

En ese sentido, apuntó contra el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof: "Cómo puede ser que una persona que haya llegado a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires en un 90% por la voluntad política de Cristina Kirchner, pueda anunciar a su candidata a vicegobernadora cuando ni siquiera estaba definido quién va a ser candidato a presidente".

Fuente: Perfil