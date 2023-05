UTA no cede y el paro de Saeta no se desactivaría

En diálogo con Aries, el presidente de SAETA, Claudio Mohr refirió al anuncio de paro de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en el medio de la conciliación obligatoria por el acuerdo salarial con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP).

“No es una historia nueva, se repite y venimos marcando la diferencia desde Nación con respecto al AMBA y el resto del país”, expresó Mohr en tanto indicó que de esta manera se genera una “brecha económica”. Asimismo, coincidió que el reclamo de los trabajadores es “justo” porque “se degrada el salario por el proceso inflacionario”, aunque subrayó que “las empresas no tienen los recursos suficientes”.

En este sentido, el responsable de la empresa enfatizó en los ingresos de las prestadoras para poder sostener el servicio del transporte público de pasajeros y de esta manera describió que las fuentes de dichos ingresos devienen de las tarifas y los subsidios que reciben del Gobierno nacional.

“Al no aumentar los subsidios y no aumentar el boleto, sí aumentan los costos salariales, de combustible, han subido desde el comienzo del año insumos, impuestos y repuestos, hace que la situación se vuelva grave y como corresponde no podamos asumir el compromiso o cerrar una paritaria como debiéramos cerrarla para darle tranquilidad a los trabajadores del volante”.

Sobre el paro, Mohr insistió que tanto desde la FATAP como de UTA trabajan para encontrar una solución y evitar la medida de fuerza, pero advirtió que de llevarse adelante “va a ser grave” porque afirmó que sin los recursos los trabajadores no podrán cobrar lo que pretenden y obviamente van a continuar con las acciones gremiales.

“No tenemos otra realidad más que plantear lo que les ocurre a las empresas, y es que no tenemos recursos suficientes”, concluyó Claudio Mohr.

Cabe recordar que el domingo último la FATAP mediante un comunicado alertó sobre la “imposibilidad de negociar acuerdo salarial” instando a los Gobiernos Nacionales, Provinciales y Municipales a cumplir con los compromisos asumidos. Y desde UTA días atrás reafirmaron el paro del martes 30 de mayo en todo el país.