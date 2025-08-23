Incendios: Pese a la alerta, realizaron una quema ilegal en un loteo

El subsecretario Ernesto Flores cuestionó la irresponsabilidad de quienes provocaron incendios en plena alerta meteorológica. Ambiente intervino y aplicó sanciones.

Salta23/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

incedios-zona-oeste-3
Imagen ilustrativa

En diálogo con Vale Todo por Aries, el subsecretario de Emergencias y Prevención Ciudadana, Ernesto Flores, expresó su indignación por la presencia de focos ígneos intencionales durante la jornada crítica del jueves.

“Es una cuestión de concientización. ¿Cómo podés prender fuego si hay alerta de viento? Es falta de sentido común”, cuestionó.

Uno de los casos ocurrió en Villa Las Violetas, donde un incendio provocó la pérdida total para una familia. En paralelo, la patrulla ambiental detectó una quema ilegal en un loteo. “Ambiente ya intervino y multó a los responsables”, precisó Flores.

El funcionario lamentó que en la mayoría de los episodios los autores encienden el fuego y luego abandonan el lugar. “Eso es lo peor de todo, porque cuando llegamos ya no hay nadie”, subrayó.

Te puede interesar
multimedia.normal.a9ddba59a06b4b1c.7669656e746f5f6675657274655f6e6f726d616c2e77656270

Vientos de hasta 100 km/h: Rige alerta amarilla en Salta

Ivana Chañi
Salta23/08/2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos para varias zonas de Salta durante este sábado. Se esperan ráfagas que, en la región de Los Andes, pueden alcanzar los 100 km/h.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail