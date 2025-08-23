Incendios: Pese a la alerta, realizaron una quema ilegal en un loteo

En diálogo con Vale Todo por Aries, el subsecretario de Emergencias y Prevención Ciudadana, Ernesto Flores, expresó su indignación por la presencia de focos ígneos intencionales durante la jornada crítica del jueves.

“Es una cuestión de concientización. ¿Cómo podés prender fuego si hay alerta de viento? Es falta de sentido común”, cuestionó.

Uno de los casos ocurrió en Villa Las Violetas, donde un incendio provocó la pérdida total para una familia. En paralelo, la patrulla ambiental detectó una quema ilegal en un loteo. “Ambiente ya intervino y multó a los responsables”, precisó Flores.

El funcionario lamentó que en la mayoría de los episodios los autores encienden el fuego y luego abandonan el lugar. “Eso es lo peor de todo, porque cuando llegamos ya no hay nadie”, subrayó.