Sáenz inauguró obras en Tartagal: "La política debe estar al servicio de la gente"

Incendios: Pese a la alerta, realizaron una quema ilegal en un loteo
El subsecretario Ernesto Flores cuestionó la irresponsabilidad de quienes provocaron incendios en plena alerta meteorológica. Ambiente intervino y aplicó sanciones.
El gobernador Gustavo Sáenz y el intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, inauguraron importantes obras de infraestructura en el barrio Adolfo Güemes.Salta23/08/2025Ivana Chañi
En un acto junto a la comunidad, el gobernador Sáenz destacó la importancia de estas obras y señaló que son parte de un compromiso con la equidad. Las mejoras, que abarcan la instalación de conexiones de agua, cloacas, iluminación pública y la construcción de un puente de acceso, representan un avance significativo para la zona.
En su discurso, Sáenz afirmó que "la política debe estar al servicio de la gente" y sostuvo que cada barrio debería tener todos los servicios desde el inicio para que los ciudadanos tengan las mismas oportunidades. "De eso se trata federalizar los recursos y distribuirlos de manera equitativa", indicó el mandatario en un posteo en X.
Estamos en Tartagal, inaugurando importantes obras para el barrio Adolfo Güemes 🙌🏻— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) August 23, 2025
La política debe estar al servicio de la gente. Cada barrio que se construye debería tener todos los servicios desde el principio, para que todos los salteños tengan las mismas oportunidades. De… pic.twitter.com/x6E6vGVBUp
El gobernador enfatizó que esta inauguración es solo el comienzo de un plan más amplio. En este sentido, reafirmó su intención de continuar el trabajo en conjunto con el intendente Hernández Berni, con un enfoque en el bienestar de la población local y la promoción de un desarrollo equitativo para toda la provincia.
