Sáenz inauguró obras en Tartagal: "La política debe estar al servicio de la gente"

En un acto junto a la comunidad, el gobernador Sáenz destacó la importancia de estas obras y señaló que son parte de un compromiso con la equidad. Las mejoras, que abarcan la instalación de conexiones de agua, cloacas, iluminación pública y la construcción de un puente de acceso, representan un avance significativo para la zona.

En su discurso, Sáenz afirmó que "la política debe estar al servicio de la gente" y sostuvo que cada barrio debería tener todos los servicios desde el inicio para que los ciudadanos tengan las mismas oportunidades. "De eso se trata federalizar los recursos y distribuirlos de manera equitativa", indicó el mandatario en un posteo en X.

— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) August 23, 2025

El gobernador enfatizó que esta inauguración es solo el comienzo de un plan más amplio. En este sentido, reafirmó su intención de continuar el trabajo en conjunto con el intendente Hernández Berni, con un enfoque en el bienestar de la población local y la promoción de un desarrollo equitativo para toda la provincia.