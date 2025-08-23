Sáenz inauguró obras en Tartagal: "La política debe estar al servicio de la gente"

El gobernador Gustavo Sáenz y el intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, inauguraron importantes obras de infraestructura en el barrio Adolfo Güemes.

Salta23/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

sáenz en tartagal

En un acto junto a la comunidad, el gobernador Sáenz destacó la importancia de estas obras y señaló que son parte de un compromiso con la equidad. Las mejoras, que abarcan la instalación de conexiones de agua, cloacas, iluminación pública y la construcción de un puente de acceso, representan un avance significativo para la zona.

En su discurso, Sáenz afirmó que "la política debe estar al servicio de la gente" y sostuvo que cada barrio debería tener todos los servicios desde el inicio para que los ciudadanos tengan las mismas oportunidades. "De eso se trata federalizar los recursos y distribuirlos de manera equitativa", indicó el mandatario en un posteo en X.

El gobernador enfatizó que esta inauguración es solo el comienzo de un plan más amplio. En este sentido, reafirmó su intención de continuar el trabajo en conjunto con el intendente Hernández Berni, con un enfoque en el bienestar de la población local y la promoción de un desarrollo equitativo para toda la provincia.

saenz potenciaSáenz inauguró Destino Potencia en Tartagal: “Desde el Estado tenemos que impulsar a los que sueñan"

Te puede interesar
multimedia.normal.a9ddba59a06b4b1c.7669656e746f5f6675657274655f6e6f726d616c2e77656270

Vientos de hasta 100 km/h: Rige alerta amarilla en Salta

Ivana Chañi
Salta23/08/2025

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por vientos intensos para varias zonas de Salta durante este sábado. Se esperan ráfagas que, en la región de Los Andes, pueden alcanzar los 100 km/h.

Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail