Obras: SAETA desvía el recorrido de seis líneas de colectivo

Debido a los trabajos sobre calle Catamarca y Urquiza, SAETA informó el desvío de sus líneas de colectivos. La alteración de los recorridos se mantendrá por 15 días.

Las líneas 2C, 5A, 5B y 8BC circularán por pasaje Zorrilla, avenida Bicentenario, Hipólito Irigoyen y avenida San Martín. Luego, regresan a su trayecto habitual. Su nueva parada se ubicará en la esquina de avenida Bicentenario y Alvarado.

Por su parte, las líneas 2B y 2D transitarán por M. Boedo, avenida Hipólito Irigoyen y avenida San Martín. La parada alternativa para estos recorridos se habilitará en la esquina de avenida San Martín y Santa Fe.