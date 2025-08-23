Obras: SAETA desvía el recorrido de seis líneas de colectivo

SAETA anunció cambios en los recorridos de las líneas 2B, 2C, 2D, 5A, 5B y 8BC. La medida rige por 15 días a causa de obras en las calles Catamarca y Urquiza.

Salta23/08/2025Ivana ChañiIvana Chañi

saeta

Debido a los trabajos sobre calle Catamarca y Urquiza, SAETA informó el desvío de sus líneas de colectivos. La alteración de los recorridos se mantendrá por 15 días.

Las líneas 2C, 5A, 5B y 8BC circularán por pasaje Zorrilla, avenida Bicentenario, Hipólito Irigoyen y avenida San Martín. Luego, regresan a su trayecto habitual. Su nueva parada se ubicará en la esquina de avenida Bicentenario y Alvarado.

Por su parte, las líneas 2B y 2D transitarán por M. Boedo, avenida Hipólito Irigoyen y avenida San Martín. La parada alternativa para estos recorridos se habilitará en la esquina de avenida San Martín y Santa Fe.

Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias

Recibí información en tu mail