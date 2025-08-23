Ganadería en Salta: Productores chaqueños mejoraron su rinde con apoyo del Gobierno

La asistencia técnica y acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario a cuarenta pequeños productores ganaderos de Rivadavia Banda Sur, Pluma de Pato y Morillo dio frutos en el remate de invernada vía streaming que tuvo lugar este mediodía en el marco de la Expo Rural.

Durante el evento, a cargo de la tradicional empresa consignataria Iván O’Farrell, se vendieron cinco lotes de terneros, que en el campo se comercializaban de $2000 a $2500 el kilogramo, a un precio de $3340. Esto significa un incremento cercano al 60%.

“Muy contenta con todo lo que se ha logrado”, expresó Enriqueta Arenas, pequeña productora ganadera de Morillo. “Esto a nosotros nos motiva también a avanzar en los cambios genéticos para tener mejores crías, sobre todo porque contamos con el aval del Gobierno de Salta, que nos da tranquilidad. Es importante tener un respaldo para estas cuestiones”.

Cabe destacar que el Gobierno Provincial aportó un total de 1700 millones de pesos, de los cuales 1100 millones se utilizaron en el remate de invernada y el resto está destinado a la compra de reproductores que se hace posteriormente. El objetivo es acompañar al sector para que pueda duplicarse el rodeo en la provincia.

El financiamiento tendrá un plazo de pago de hasta 150 días en este remate.

“Hay mucha gente, pequeños productores que están acostumbrados solamente a la subsistencia. Y nosotros entendemos que tienen capacidad y tienen posibilidad de pensar más grande”, explicó el secretario de Desarrollo Agropecuario Diego Dorigato.

“Y si logran tener buen volumen de hacienda, si logran mejorar el rodeo, el manejo de la hacienda, entonces pueden participar en este tipo de eventos y tener muchos mejores precios. Eso además te marca ya un piso para las futuras ventas. Así que muy contentos de que la herramienta que el Gobierno pone a disposición para que los pequeños productores puedan crecer está dando su fruto”, enfatizó el funcionario. Y agregó que ya hay productores de Cachi que quieren sumarse a esta iniciativa.

Desde hace cinco años, funcionarios y técnicos de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en articulación con profesionales del INTA, vienen acompañando a los pequeños productores de distintas localidades para que puedan participar en esta instancia. Y los resultados son cada vez más alentadores.

“Es importante trabajar también a nivel humano. Porque al pequeño productor le entran muchas dudas, ya que se exige formalizar su actividad y eso es algo que culturalmente no está muy establecido en nuestra región”, explicó Cristina Roseto, miembro de la Asociación de Productores Unión de Rivadavia. “Pero se van animando y van viendo que vale la pena el esfuerzo”.