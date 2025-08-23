Destino Potencia Tartagal: Más de 10.000 personas en el primer día

Obras: SAETA desvía el recorrido de seis líneas de colectivo
SAETA anunció cambios en los recorridos de las líneas 2B, 2C, 2D, 5A, 5B y 8BC. La medida rige por 15 días a causa de obras en las calles Catamarca y Urquiza.
La sexta edición de la feria más grande del norte argentino será hasta el domingo 24, en el complejo municipal Martín Miguel de Güemes.Salta23/08/2025
Con la presencia de más de 400 emprendedores de 26 municipios y 10.000 personas, Tartagal vive la euforia de Destino Potencia. Las puertas se abrieron este viernes con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz, el intendente Franco Hernández Berni, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, y otros funcionarios, y permanecerán abiertas hasta el domingo.
En la sexta edición de la feria más grande del norte argentino, Villada sostuvo que “Potencia es el impulso al talento y a la creatividad de los salteños. La llevamos adelante en Capital, San Ramón de la Nueva Orán y Cafayate, siempre con la premisa de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, los distintos Municipios y el equipo de Livingroom”.
Además de visibilizar la destreza emprendedora, la feria ofrece un espacio pensado para toda la familia con shows en vivo, foodtrucks, un beer garden, y propuestas culturales que invitan a disfrutar y acompañar el crecimiento del ecosistema emprendedor.
Se destaca que la estética y presentación de los stands son especialmente cuidadas para resaltar la calidad y el esfuerzo de cada uno de los emprendedores. El próximo evento será en Capital los días 19, 20 y 21 de septiembre.
El subsecretario Ernesto Flores cuestionó la irresponsabilidad de quienes provocaron incendios en plena alerta meteorológica. Ambiente intervino y aplicó sanciones.
El gobernador Gustavo Sáenz y el intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, inauguraron importantes obras de infraestructura en el barrio Adolfo Güemes.
El Gobierno Provincial aportó un total de 1700 millones de pesos, de los cuales 1100 millones se utilizaron en el remate de invernada y el resto está destinado a la compra de reproductores que se hace posteriormente.
Con la participación de más de 100 policías, Bomberos Voluntarios, la Subsecretaría de Defensa Civil y la Municipalidad, un amplio operativo coordinado se llevó a cabo el viernes.
En la asamblea 112° los representantes provinciales hablaron sobre financiamiento internacional, bosques nativos, biodiversidad, residuos y gestión climática. Además, se presentaron proyectos y declaraciones de interés.
Distintas áreas del municipio trabajan coordinadamente para controlar los focos ígneos y auxiliar a los vecinos afectados, en diversas zonas de la ciudad. Se solicita tener sumo cuidado y ante cualquier emergencia comunicarse al 911 o 105.
El Gobernador insistió en la importancia de descentralizar las iniciativas y llevarlas a todo el territorio salteño. “Desde el Estado tenemos que impulsar a aquellos que sueñan”, expresó. La feria se desarrollará hasta el próximo domingo 24 de agosto, y reúne a más de 400 emprendedores.
Equipos municipales, Defensa Civil, Aguas del Norte, personal de la Municipalidad de la Ciudad de Salta y vecinos trabajaron de manera conjunta para apagar los focos generados en diferentes lugares del municipio. San Lorenzo Chico y La Ciénega fueron los lugares mas afectados.
El magistrado adoptó la medida en el marco de la investigación por presuntas maniobras de corrupción, tras la aparición de audios que comprometen al exfuncionario cercano a Javier Milei.
Con entrada libre y gratuita, hoy sábado 23 de agosto familias salteñas podrán disfrutar de dos celebraciones especiales por el Día de la Niñez, con espectáculos, propuestas recreativas y sorpresas en el Parque Sur y en el Parque de la Familia.