Destino Potencia Tartagal: Más de 10.000 personas en el primer día

Con la presencia de más de 400 emprendedores de 26 municipios y 10.000 personas, Tartagal vive la euforia de Destino Potencia. Las puertas se abrieron este viernes con la presencia del gobernador Gustavo Sáenz, el intendente Franco Hernández Berni, el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Ricardo Villada, y otros funcionarios, y permanecerán abiertas hasta el domingo.

En la sexta edición de la feria más grande del norte argentino, Villada sostuvo que “Potencia es el impulso al talento y a la creatividad de los salteños. La llevamos adelante en Capital, San Ramón de la Nueva Orán y Cafayate, siempre con la premisa de trabajo conjunto entre el Gobierno provincial, los distintos Municipios y el equipo de Livingroom”.

Además de visibilizar la destreza emprendedora, la feria ofrece un espacio pensado para toda la familia con shows en vivo, foodtrucks, un beer garden, y propuestas culturales que invitan a disfrutar y acompañar el crecimiento del ecosistema emprendedor.

Se destaca que la estética y presentación de los stands son especialmente cuidadas para resaltar la calidad y el esfuerzo de cada uno de los emprendedores. El próximo evento será en Capital los días 19, 20 y 21 de septiembre.