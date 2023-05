Desesperada, Bettina usa la Municipalidad para “sortear” materiales para la construcción

El programa fue anunciado por la jefa comunal a menos de dos semanas de las elecciones del 14 de mayo, pese a la prohibición que establece el Código Electoral.

La iniciativa generó rechazo desde distintos sectores, y en particular en la diputada Laura Cartuccia quien consideró "sospechoso que a pocos días de la elección salga a prometer algo que no hizo en cuatro años y me parece un acto desesperado por tratar de buscar el voto de cualquier forma, creo que es poco serio y están mintiendo a la gente", manifestó.

Asimismo, en la propuesta no se especifican datos que hacen a la transparencia por tratarse de recursos públicos.

Si bien entre los requisitos se establece para mujeres de entre 18 y 40 años, esto ha generado descontento por cuento sienten que hay discriminación a mujeres que superen los 40.

Siguiendo con sus declaraciones, la diputada Cartuccia dijo con malestar que si bien hablan de un sorteo, "es una estafa más como la hora de los barrios".

"Ella sabe que pierde el domingo y no le importa nada con tal de subir un poco más, pero la gente no es tonta y sabe muy bien en el fondo que es un forma de desprecio el jugar con la necesidad de la gente sin ninguna vergüenza", advirtió.

"Una trampa electoral para conseguir votos con una oferta que no resiste ningún tipo de análisis. Bettina pierde el 14 y se termina la dinastía de 40 años de poder de venta de bienes del Estado o de tercerizar la Municipalidad", disparó en tanto lamentó que con estas prácticas la jefa comunal hace honor a la "vieja y sucia política".