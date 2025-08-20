En esta oportunidad se pondrá en marcha un nuevo sistema de renovación automática para el ciclo 2026 para estudiantes de la ciudad de Orán y Tartagal. Las escuelas deberán informar los alumnos que cumplen con los requisitos para acceder a la renovación automática.
Emiliano Durand anunció una asistencia especial para niños de la Ciudad que requieran atención en el Garrahan
La Municipalidad de Salta pondrá en marcha un fondo para ayudar a las familias cuyos hijos necesiten atenderse en el hospital pediátrico de referencia nacional. El objetivo es acompañar a quienes deben viajar a Buenos Aires y aliviar los gastos que esa situación conlleva.Salta20/08/2025
El intendente Emiliano Durand anunció este miércoles la creación de un fondo especial de asistencia para las familias salteñas que tengan que viajar a Buenos Aires porque sus hijos necesitan atención en el hospital Garrahan. La medida busca dar respaldo en momentos difíciles, cuando además de la preocupación por la salud de los chicos aparecen los gastos de traslado y estadía.
Este nuevo fondo será gestionado por la Secretaría de Desarrollo Social y funcionará como una política pública estable. La ayuda cubrirá pasajes y alojamiento, tanto para los pacientes como para sus familiares, con el objetivo de que ninguna familia se quede sin la posibilidad de acceder al tratamiento por cuestiones económicas.
Durand resaltó la importancia del Garrahan como hospital de referencia y recordó que “año tras año recibe también a muchos niños y niñas de Salta”. En ese sentido, expresó: “El Garrahan es un hospital muy importante y necesitamos que los chicos que tengan que viajar puedan llegar”.
En los próximos días, la Municipalidad dará a conocer cómo será el procedimiento para acceder a la asistencia. Con esta decisión, el municipio busca ampliar la red de apoyo a las familias y garantizar que todos los niños tengan las mismas oportunidades de acceder a la salud.
Mangione pedirá la emergencia sanitaria por falta de profesionales en Salta
En declaraciones a Aries, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, anunció que solicitará la emergencia sanitaria en la provincia.
Preocupa en Salta el aumento de contrabando de perros de raza: "Adopta, no compres"
El subsecretario de Bienestar Animal alertó sobre los riesgos sanitarios de la situación pero sobre todo por la gran cantidad de animales callejeros, por lo que se continúa concientización sobre la adopción.
Este miércoles será el penúltimo encuentro de esta propuesta informativa de la Secretaría de Prensa y Comunicación. Se transmitirá en vivo, desde las 19, por la cuenta de Facebook y el canal de Youtube del Gobierno de Salta.
Zonda en Salta: Más de 10 incendios forestales sofocados en Capital y el Valle de LermaSalta20/08/2025
Fue un trabajo conjunto de Bomberos de la Policía, la Brigada Forestal de Defensa Civil, cuarteles de Bomberos Voluntarios y áreas municipales.
Fin de semana con vientos fuertes y brusco descenso de temperaturas en Salta
El meteorólogo Edgardo Escobar advirtió que el viernes se registrarán fuertes vientos del oeste y el fin de semana llegará un marcado descenso térmico con mínimas cercanas a cero grado.
Un informe de la Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO) señala que el gasto en electricidad pasó del 4,72% de sus ingresos en 2023 al 14,21% en 2025.
La Justicia anuló el veto la ley de Emergencia en Discapacidad: análisis jurídico de la Dra. Toyos
El Juzgado Federal de Campana dejó sin efecto el artículo 3 del Decreto 534/2025, afirmando que los derechos sociales no pueden retroceder por decisiones presupuestarias arbitrarias del Ejecutivo.
El director de Recursos Humanos del Registro Civil, Miguel Camponovo, señaló que las fallas se registraron hace varios días repercutiendo en los operativos del organismo.
Urtubey: “Ya no existe la avenida del medio, no se puede ir contra Milei con sus funcionarios”
El candidato a senador por Fuerza Patria aseguró que no hay espacio para posiciones intermedias y cuestionó la postulación de Flavia Royón, exfuncionaria del actual Gobierno, en una lista opositora.
