Emiliano Durand anunció una asistencia especial para niños de la Ciudad que requieran atención en el Garrahan

El intendente Emiliano Durand anunció este miércoles la creación de un fondo especial de asistencia para las familias salteñas que tengan que viajar a Buenos Aires porque sus hijos necesitan atención en el hospital Garrahan. La medida busca dar respaldo en momentos difíciles, cuando además de la preocupación por la salud de los chicos aparecen los gastos de traslado y estadía.

Este nuevo fondo será gestionado por la Secretaría de Desarrollo Social y funcionará como una política pública estable. La ayuda cubrirá pasajes y alojamiento, tanto para los pacientes como para sus familiares, con el objetivo de que ninguna familia se quede sin la posibilidad de acceder al tratamiento por cuestiones económicas.

Durand resaltó la importancia del Garrahan como hospital de referencia y recordó que “año tras año recibe también a muchos niños y niñas de Salta”. En ese sentido, expresó: “El Garrahan es un hospital muy importante y necesitamos que los chicos que tengan que viajar puedan llegar”.

En los próximos días, la Municipalidad dará a conocer cómo será el procedimiento para acceder a la asistencia. Con esta decisión, el municipio busca ampliar la red de apoyo a las familias y garantizar que todos los niños tengan las mismas oportunidades de acceder a la salud.