Plaza 9 de Julio: “Cambió el color, todo mal hecho”

Por Aries un vecino manifestó que si bien todo es necesario, estas obras no lo son. "Es necesario arreglar los baches de las calles", cuestionó.

La inauguración de una parte de las obras en Plaza 9 de Julio generó en los salteños distintas opiniones, así se pudieron visibilizar los vecinos por las redes sociales de la Municipalidad, situación que obligó a quienes las manejan a aclarar que aún no están terminadas.

Un vecino de barrio Primera Junta que ocasionalmente circula por el microcentro observó las obras y afirmó que si algo cambió fue el color de la pintura. "Está todo mal hecho, no es lo que esperaba" sostuvo con desilusión y evidente enojo ya que consideró que por $131 millones que se presupuestaron, la expectativa superó la realidad. “El piso está mal puesto, deforme, uno va caminando y se tropieza”, describió.

Pese a reconocer que todas las obras son necesarias, cuestionó que se haya priorizado la plaza cuando en las calles los baches son un problema de todos los días para los conductores. "Es necesario arreglar baches de las calles, yo ando en moto y tengo que andar esquivando, mirando bien de no agarrar un pozo y que no me atropelle un auto", subrayó.

En el plano de las prioridades, también consideró innecesario gastar $75 millones en la reparación de las ciclovías en avenida Belgrano.

"Pasó un año y va a ser así la plaza y muchas cosas. El descontento es grande, son dos dedos de frente para ver las cosas que se están haciendo mal en Salta", finalizó.