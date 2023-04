Gauffín: "El puente sobre el río Arenales está mal gestionado"

El concejal y candidato a diputado de Juntos por el Cambio José Gauffín por Agenda Abierta advirtió que sin las obras complementarias la obra no será eficiente. "Nadie va a circular por el nuevo puente, va a ser un tránsito local de barrio a barrio", manifestó.

"No me digan que no hemos propuesto cosas", respondió Gauffin ante los cuestionamientos de funcionarios municipales al Concejo Deliberante, particularmente al arco opositor.

El concejal es ingeniero en construcciones con trayectoria en el ámbito privado, estuvo también al frente del Copaipa (Consejo Profesional de. Agrimensores, Ingenieros y Prof. Afines) y lamentó que a pesar de haber planteado como gestionar en obra pública, desde el Municipio no han tomado en cuenta las opiniones, tal es el caso con la construcción del nuevo puente sobre el río Arenales.

"El puente sobre el río Arenales está mal gestionado y lo hemos planteado desde un primer momento", señaló en tanto se informó que faltan obras complementarias para cumplir con el objetivo con que fue pensado que es descomprimir en un 40% el tránsito por avenida Paraguay.

"Deberían haberse hecho primero, más o menos, en avenida Kennedy frente al Jockey Club de manera que el conductor analice optar por la Paraguay o por el nuevo puente", indico, asimismo opinó que nadie va usar dicho puente porque no es atractivo ingresar a un barrio que no cuenta con pavimentación, iluminación ni señalización.

"Ese puente no va a funcionar hasta que se realicen las obras complementarias" insistió y apuntó: "Está construido en la búsqueda de una promoción de un hecho histórico Buscan hacer mayor impacto informando o lanzando mayor cantidad de obras para decir que están trabajando en todos lados, pero en definitiva esas obras no son eficientes y no lo serán por un largo tiempo", cerró.