La defensa de Cargnello insiste en investigar el patrimonio del Carmelo

Por Aries, el abogado del Arzobispo de Salta, Eduardo Romani, se refirió al allanamiento en el convento San Bernardo por un presunto caso de privación ilegítima de la libertad en perjuicio de una monja de clausura. Aseguró que “lo que prima en la iglesia es la libertad” y remarcó que monseñor Mario Cargnello, “con esta restricción de acercamiento- por la denuncia por violencia de género-, tampoco pudo intervenir”.

“Se tocó el timbre, se golpeó la puerta, se llamó por teléfono. Claramente, no quisieron acceder al llamado de la justicia”, aseveró Romani sobre la situación y consideró que “lo más llamativo” fue el ingreso al convento, en el marco del allanamiento, de María Livia Galliano y su esposo Carlos Obeid, por la puerta lateral.

Igualmente, aclaró que “esta última causa no tiene relación con la primera causa”, en referencia a la denuncia por violencia de género contra Cargnello. Según afirmó, “están tratando de embarrar la cancha para desviar la atención”.

Asimismo, sostuvo que el caso de los nueve mil dólares por el que se acusa al Arzobispo de defraudación data del año 2000 y “son cuestiones internas de la iglesia en lo que es el patrimonio de la iglesia”. “La fundación no tendría nada que ver, no tiene por qué intervenir. Están trayendo a colación algo que está totalmente saneado”, opinó sobre la denuncia que realizó por este medio el abogado de Carlos Obeid.

Aseguró que el apartamiento de la fiscala Ana Inés Salinas Odorisio respondió a una situación de violencia en la audiencia, según ella lo habría planteado, y enfatizó: “El Vaticano tiene que actuar en esta historia”.

Finalmente, Romani consideró que la causa por violencia contra el Arzobispo debiera archivarse “porque es una causa que no tiene ningún tipo de sanción, no hay ganadores ni perdedores”. En tanto, recién constituidos como querellantes, puntualizó: “El tema económico sería el segundo. Lo único que queremos es que se rinda cuenta, que expliquen dónde está el patrimonio del Carmelo. Estamos hablando de un Carmelo que tiene distintas propiedades, que cobra muchos alquileres, pero no existen cuentas bancarias”.