Siniestro en el Puente Arenales: Apuntan al municipio por la falta de control a las empresas

Desde la UOCRA denuncian que “la seguridad de los trabajadores no siempre es la prioridad”.

Tras el siniestro ocurrido ayer en el Nuevo Puente Arenales, Rubén Aguilar, secretario de la UOCRA, cuestionó que “la seguridad de los trabajadores no siempre es la prioridad de las empresas”. “Es una lucha constante. Los trabajadores son personas que necesitan trabajar y volver a sus hogares. Deben verlos como personas, no como herramientas”, aseveró.

Por Aries, el referente del sector destacó que “esos compañeros que se cayeron la van a poder contar” ya que “cuando existe un siniestro de esta naturaleza quedan con alguna discapacidad o mueren”.

Aseguró que “la responsabilidad siempre es de la empresa”, aun cuando los trabajadores no utilicen adecuadamente los Elementos de Protección Personal, cómo habría sido en este caso. “Si la empresa no exigió el elemento de seguridad es porque seguramente, o les convenía, o no toman en cuenta el riesgo que corren los trabajadores”, analizó.

Según señaló, este tipo de siniestros ocurren tanto en obras públicas como privadas. Afirmó que cuentan con cientos de denuncias realizadas en la Secretaría de Trabajo para que inspeccionen las obras y cuestionó también a las ART señalando que “recaudan, pero no fiscalizan cómo está trabajando la gente”.

“No puedo entender cómo nadie se va a dar cuenta si el río aumentó su caudal y socavó las estructuras que tenían para que la gente camine por encima”, expresó Aguilar al tiempo que reconoció que en muchos casos las y los trabajadores omiten el uso de los Elementos de Protección Personal “por comodidad”.

“Es una locura que nadie esté viendo la seguridad de los trabajadores”, insistió en referencia a que “la empresa tiene que tener a alguien de higiene y seguridad”. Además, aseguró que el Estado municipal tiene también la obligación de vigilar a la empresa y cómo está trabajando.