Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicial

El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.

Deportes24/08/2025

operativo seguridad central norte

En el marco del Torneo Primera Nacional 2025, la Policía de Salta desplegó anoche un dispositivo de seguridad en el estadio Padre Ernesto Martearena por el encuentro entre Club Atlético Central Norte y Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Participaron más 400 efectivos de unidades operativas e investigativas y se registró la presencia de alrededor de 3600 simpatizantes del equipo local.

El operativo se desplegó en tres fases, previa, central y posterior al evento, abarcando custodia y traslado de equipos, cobertura en el estadio e inmediaciones y desconcentración del público.

En ese marco, se realizaron exhaustivos controles a través del Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos y otras intervenciones. Se demoraron a 20 personas, 2 por infracción a la Ley 23737 de Estupefacientes, 5 por requerimiento judicial y 13 por la Ley Contravencional.

