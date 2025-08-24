“El impacto fue tan fuerte que, pese a los intentos médicos, no se pudo hacer nada para salvarlo”, indicaron las fuentes.
Operativo en partido de Central Norte dejó 20 demorados; cinco con requerimiento judicial
El evento se llevó a cabo anoche entre los equipos de Central Norte y Gimnasia y Esgrima. Asistieron alrededor de 3600 personas. La cobertura estuvo integrada por más de 400 efectivos.Deportes24/08/2025
En el marco del Torneo Primera Nacional 2025, la Policía de Salta desplegó anoche un dispositivo de seguridad en el estadio Padre Ernesto Martearena por el encuentro entre Club Atlético Central Norte y Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Participaron más 400 efectivos de unidades operativas e investigativas y se registró la presencia de alrededor de 3600 simpatizantes del equipo local.
El operativo se desplegó en tres fases, previa, central y posterior al evento, abarcando custodia y traslado de equipos, cobertura en el estadio e inmediaciones y desconcentración del público.
En ese marco, se realizaron exhaustivos controles a través del Sistema Informático de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos y otras intervenciones. Se demoraron a 20 personas, 2 por infracción a la Ley 23737 de Estupefacientes, 5 por requerimiento judicial y 13 por la Ley Contravencional.
Las Garzas empataron con gol de Baltasar Rodríguez con un equipo alternativo frente a DC United en la antesala del torneo continental.
Histórico récord en la Media Maratón de Buenos Aires con el triunfo del ugandés Jacob KiplimoDeportes24/08/2025
Más de 27 mil corredores participaron de la tradicional prueba. Entre las mujeres, la keniata Veronica Loleo se consagró campeona.
El partido por la sexta fecha del Torneo Clausura tendrá lugar en el estadio Néstor Díaz Pérez desde las 21.15 horas del lunes.
Agónico triunfo del Cuervo en el Martearena
El "Cuervo" se reencontró con la victoria en casa y sumó tres puntos valiosos en su lucha por escalar posiciones en el campeonato.
Triunfo épico de Los Pumas: se impusieron 29-23 sobre los All Blacks por primera vez en Argentina
En un partido para el recuerdo, Los Pumas vencieron a los All Blacks por 29-23 en el estadio de Vélez.
Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
Obras: SAETA desvía el recorrido de seis líneas de colectivo
SAETA anunció cambios en los recorridos de las líneas 2B, 2C, 2D, 5A, 5B y 8BC. La medida rige por 15 días a causa de obras en las calles Catamarca y Urquiza.
Por la salvaje agresión el chico perdió un diente y tiene otras seis piezas dentales comprometidas. La docente fue detenida cuando intentaba huir de la ciudad.
Villarruel en Chubut definió el contexto político del país como “difícil y bastante confuso”Política23/08/2025
La Vicepresidenta participó de la inauguración de un muro de contención costero en Comodoro Rivadavia. Consultada por su relación con el presidente Milei, dijo que el vínculo es “estrictamente institucional”.
Las líneas destinadas al consumo son las que tuvieron peor desempeño. Advierten que la tendencia puede continuar en ascenso y que golpeará a la actividad económica.