Cargnello: “Compartir el júbilo con los enfermos es no mirar para otro lado”

Durante la misa del Milagro de los Enfermos, monseñor Mario Antonio Cargnello resaltó la enseñanza que dejan quienes atraviesan el dolor y llamó a la comunidad a sostenerlos.

En el marco del Milagro de los Enfermos, monseñor Mario Antonio Cargnello ofreció una profunda reflexión sobre el sufrimiento humano y la necesidad de acompañar a quienes atraviesan situaciones de enfermedad.

“La enfermedad para el que la padece es dolor, sufrimiento, abandono, tristeza. Pero también es escuela”, señaló el arzobispo, y destacó que muchas veces los enfermos transmiten enseñanzas de vida: “He aprendido de ellos. Uno a veces piensa qué palabra de consuelo dar, y al final es el enfermo quien lo consuela a uno”.

Cargnello recordó el testimonio de una mujer que, a pesar de su enfermedad pulmonar, encontraba motivos de gratitud: “Me decía que estaba contenta porque había logrado ubicarse de tal manera que respiraba mejor y por eso le agradecía a Dios”.

Frente a esta realidad, instó a la comunidad a ser solidaria: “Compartir el júbilo con los enfermos es comprometernos a no mirar para otro lado cuando tenemos un enfermo en la familia, a no abandonar a los ancianos”.

Finalmente, resaltó la importancia de los gestos simples: “Cuando uno visita los hospitales es admirable ver personas que los escuchan, los respetan y les hacen sentir que no están solos. Eso es jubileo para los enfermos”.

Hoy domingo 24 de agosto, las puertas del templo abrirán a las 7:00 h. La celebración culminará a las 9:30 horas con la misa de acción de gracias al Señor y la Virgen del Milagro, un cierre emotivo para este fin de semana de devoción.

