Cargnello: “Compartir el júbilo con los enfermos es no mirar para otro lado”

Obras: SAETA desvía el recorrido de seis líneas de colectivo
SAETA anunció cambios en los recorridos de las líneas 2B, 2C, 2D, 5A, 5B y 8BC. La medida rige por 15 días a causa de obras en las calles Catamarca y Urquiza.
En el marco del Milagro de los Enfermos, monseñor Mario Antonio Cargnello ofreció una profunda reflexión sobre el sufrimiento humano y la necesidad de acompañar a quienes atraviesan situaciones de enfermedad.
En el marco del Milagro de los Enfermos, monseñor Mario Antonio Cargnello ofreció una profunda reflexión sobre el sufrimiento humano y la necesidad de acompañar a quienes atraviesan situaciones de enfermedad.
“La enfermedad para el que la padece es dolor, sufrimiento, abandono, tristeza. Pero también es escuela”, señaló el arzobispo, y destacó que muchas veces los enfermos transmiten enseñanzas de vida: “He aprendido de ellos. Uno a veces piensa qué palabra de consuelo dar, y al final es el enfermo quien lo consuela a uno”.
Cargnello recordó el testimonio de una mujer que, a pesar de su enfermedad pulmonar, encontraba motivos de gratitud: “Me decía que estaba contenta porque había logrado ubicarse de tal manera que respiraba mejor y por eso le agradecía a Dios”.
Frente a esta realidad, instó a la comunidad a ser solidaria: “Compartir el júbilo con los enfermos es comprometernos a no mirar para otro lado cuando tenemos un enfermo en la familia, a no abandonar a los ancianos”.
Finalmente, resaltó la importancia de los gestos simples: “Cuando uno visita los hospitales es admirable ver personas que los escuchan, los respetan y les hacen sentir que no están solos. Eso es jubileo para los enfermos”.
Hoy domingo 24 de agosto, las puertas del templo abrirán a las 7:00 h. La celebración culminará a las 9:30 horas con la misa de acción de gracias al Señor y la Virgen del Milagro, un cierre emotivo para este fin de semana de devoción.
La sexta edición de la feria más grande del norte argentino será hasta el domingo 24, en el complejo municipal Martín Miguel de Güemes.
El subsecretario Ernesto Flores cuestionó la irresponsabilidad de quienes provocaron incendios en plena alerta meteorológica. Ambiente intervino y aplicó sanciones.
El gobernador Gustavo Sáenz y el intendente de Tartagal, Franco Hernández Berni, inauguraron importantes obras de infraestructura en el barrio Adolfo Güemes.
El Gobierno Provincial aportó un total de 1700 millones de pesos, de los cuales 1100 millones se utilizaron en el remate de invernada y el resto está destinado a la compra de reproductores que se hace posteriormente.
Con la participación de más de 100 policías, Bomberos Voluntarios, la Subsecretaría de Defensa Civil y la Municipalidad, un amplio operativo coordinado se llevó a cabo el viernes.
El director técnico continúa su planificación y confirma seis bajas en el "Xeneize", algunas por bajo rendimiento y otras por recuperación, para el choque de este domingo.
Las puertas de acceso al público en el Estadio Martearena se habilitarán a partir de las 20:30 horas, mientras que el partido comenzará a las 22 horas.
Los servicios de nueve vuelos se encontraban programados fuera de la hora determinadas para la medida de fuerza. Las medidas de fuerza se repetirán mañana con el mismo esquema que ayer.
Por trabajos en la calzada, la Municipalidad informó sobre un corte total de tránsito a partir de este sábado 23 de agosto.