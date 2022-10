Itatí Carrique, secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad, cuestionó la actuación de la justicia salteña en el caso Matías Sanz Navamuel, ex asesor del Senado sobreseído tras ser denunciado por varios hechos de violencia de género.

La secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Provincia, Itatí Carrique, apuntó contra la justicia salteña tras el sobreseimiento a Matías Sanz Navamuel, con numerosas denuncias por violencia de género e incluso amenazas tras su sobreseimiento. “Claramente, a la justicia le falta muchísimo para tener perspectiva de género”, señaló en declaraciones a Aries.

La funcionaria advirtió que Navamuel “es una persona que tiene varias denuncias de personas distintas, con lo cual está claro que incurre permanentemente en actos relacionados a violencia por motivos de género”. “Todo esto no es menor. Genera mucha preocupación el hecho de que la justicia tome una determinación de este tipo”, agregó remarcando sobre el denunciado que “está probado que es altamente peligroso”.

Si bien consideró que “cuando hay una causa que está judicializada es complejo hablar”, subrayó que “acá no hace falta saber mucho más cuando tenemos más de tres mujeres que lo denunciaron y vemos que esta persona incumplió de manera permanente con lo que la justicia determinó”.

Además, aclaró que hay que casos de violencia de género que no constituyen un delito penal y señaló que en muchos casos se toman medidas precautorias para ver si la persona las respeta. “En la mayoría de los casos, cesan las medidas cuando el hombre entiende que la justicia está interviniendo y que tiene la mirada sobre él. Este no sería el caso, claramente. También es extraño que se demore tanto un juicio”, analizó.

Por otro lado, Carrique se refirió a las críticas al rol de la Secretaría a su cargo. “Existe una expectativa de que la Secretaría, el Polo, interviene en todos los casos. Esto no es así, intervenimos cuando una mujer llega de manera voluntaria y en asesoramiento”, explicó aclarando que no brindan patrocinio legal ni tratamiento psicológico a quienes concurren allí.

Además, subrayó: “No tomamos medidas, hacemos que la justicia intervenga enviando información, advirtiendo que hay gravedad. La justicia es un poder independiente, nosotros somos Poder Ejecutivo. No podemos decirle a la justicia qué hacer”.

“Tiene la justicia la principal responsabilidad en esta situación, en tomar medidas. Mi trabajo está en hacer todos los días lo mejor posible, no solamente en la asistencia, sino en trabajar para que logremos que las mujeres tengan autonomía económica, que puedan salir de situaciones de violencia y demás”, enfatizó.

Críticas

La defensora oficial Natalia Buira salió al cruce y señaló a la Secretaría de la Mujer como “una oficina derivadora”. “Cuando existía la Secretaría de Derechos Humanos y fueron los delitos de lesa humanidad, la Secretaría de Derechos Humanos se constituyó como querellante, y es lo mismo que le corresponde a ella”, opinó.

Aseguró que “no hacen absolutamente nada desde la Secretaría de la Mujer” y consideró que deberían constituirse como querellantes en causas que entendió como emblemáticas, como el propio caso Sanz Navamuel, las denuncias contra el Arzobispo Mario Cargnello, contra el juez Diez, el juez Soria, el fiscal Snopek. “Por supuesto que no se van a constituir en querellantes porque pertenecen a la corporación política, judicial y no hace absolutamente nada para cambiar. Si solamente ha sido nombrada para hacer cursitos y derivaciones, la Secretaría no sirve y estaría bueno que se disuelva”, dijo.

Carrique respondió los cuestionamientos afirmando que trabajan articuladamente con el Poder Judicial en todos los casos que llegan a la Secretaría, y agregó: “Lamentablemente, no tengo acompañamiento ni patrocinio. Quizás debería tener un equipo de cien abogados, cien psicólogos para dar respuestas, no lo tengo”.

“Debería saber cuáles son nuestras funciones”, dijo en referencia a Buira y continuó: “Lamento que hable con esa liviandad de cursitos, porque lo que tenemos que conseguir es que las mujeres logren tener independencia económica”, uno de los factores determinantes para salir de los círculos de violencia. La sola asistencia, aclaró, no sirve.