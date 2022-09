“Estamos seguros que tiene una protección por el poder de Salta”

Hace algunos días, luego de ser sobreseído por el juez Antonio Pastrana, Matías Sanz Navamuel volvió a intimidar a una de las víctimas con una carta. Al respecto, por Aries, el abogado Vidal Villalba Samaniego evaluó que la justicia abandonó a la víctima.

“Gracias al accionar de Pastrana y el accionar de la justicia, esta mujer no puede descansar porque no tiene un sostén en la justicia”, indicó, y agregó que en su fallo el juez no determinó la prohibición de acercamiento por lo que Sanz Navamuel concurre frecuentemente a un café ubicado a 80 metros del negocio de su defendida.

Contra el ahora sobreseído recae una pretensión judicial en el foro civil ya que la víctima denunció haber sido despojada de bienes de su propiedad a base de golpes e intimidaciones. En estas circunstancias fue obligada a firmar documentos. Sanz Navamuel pretende que su ex pareja desista de la demanda, aseveró.

Remarcó que este es un mensaje abierto a la sociedad, para que las mujeres dejen de “joder” con la cuestión de género. Y apuntó a los organismos provinciales que trabajan sobre la violencia hacia las mujeres y los definió como un “negocio”, y “oficinas burocráticas” porque una mujer denuncia y queda en la nada.

Respecto al juez Pastrana, del juzgado de Garantías 3, realizó varias consideraciones, una de ellas estuvo en que al fallo le faltó la perspectiva de género ya que por ejemplo la consigna policial a la víctima se la otorgaron tres días después de haber sido liberado Sanz Navamuel.

Otro tema fue que en todo el proceso gozó de “privilegios”, se lo “protegió”. Recordó así que el senado lo suspendió de sus funciones como asesor por la presión mediática pero que lo sostuvieron por mucho tiempo, y siguió cobrando.

Consultado sobre alguna explicación para dicha “protección”, concluyó que no puede asegurar cuál es el motivo, pero sí hay un reflejo objetivo de privilegio y superioridad. Y añadió: “Estamos seguros que tiene una protección por la estructura de gobierno, de poder de Salta”.

Sobre las acciones judiciales que tomará en defensa de su clienta, adelantó que espera que el juez Pastrana revea su fallo, ya hizo la denuncia y este jueves la ratificó en la fiscalía. Y adelantó que analiza la posibilidad de pedir jury de enjuiciamiento como ya lo hizo antes con una magistrada.