Analizan pedir Jury contra el juez que sobreseyó a Sanz Navamuel

Vidal Villalba Samaniego mostró sorpresa y preocupación por la resolución judicial ya que este es un mensaje que pone en peligro la vida de todas las mujeres de la sociedad salteña, expresó.

El juez Pastrana consideró que Matías Sanz Navamuel, imputado por violencia de género contra varias mujeres, es inimputable por no comprender la criminalidad de sus actos, ello permitirá que pueda salir a la calle y retomar las actividades que realizaba previo al proceso judicial.

Remarcó que el juez dictó la resolución de manera apresurada y parcial ya que no consideró la prueba de otras víctimas. El informe médico no establece los parámetros para determinar desde cuándo no entiende que sus actos son contrarios a la ley, indicó, y agregó que es “exagerado decir que no entiende la criminalidad de sus hechos”.

En tal sentido, hasta el martes tiene el plazo para apelar, cosa que hará confirmó, y adelantó que el fallo y la actitud del juez Pastrana encuadrarían en un posible Jury de enjuiciamiento.

“El mensaje es dejen de joder con la violencia de género” señaló, y añadió que la resolución es contraria a derecho. En definitiva la justicia les está diciendo a las mujeres que se cuiden a su manera de Sanz Navamuel, cerró.

Matías Sanz Navamuel, abogado y asesor de la Cámara de Senadores de Salta, fue imputado por los delitos de amenazas, coacción agravada (3 hechos), desobediencia judicial (22 hechos), amenazas agravadas (17 hechos) y turbación de la posesión, usurpación de la propiedad.