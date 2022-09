La Municipalidad impidió a los podólogos instalar su gazebo en la plaza 9 de Julio

En el segundo día del Triduo, la plaza 9 de Julio se encuentra colmada de peregrinos. Allí, compartiendo un gazebo con personal del SAMEC, un cartel que reza “Podólogos al servicio del peregrino” invita a la asistencia que desde hace años brinda un grupo de profesionales.

Claudia, una de las podólogas que se encuentra trabajando en el lugar, precisó que ayer recibieron a unos 50 peregrinos mientras que hoy, a las 8.30, ya habían asistido a unas 23 personas. “Acá en la plaza estamos nosotras y nuestros compañeros y colegas están en diferentes puntos de la ciudad”, indicó.

Entra las recomendaciones que brindó, sugirió no usar zapatillas nuevas para peregrinar ya que podrían provocar ampollas. Además, aconsejó llevar pares de medias extra y vaselina sólida para hidratar la piel y evitar lesiones. “Recomendamos no reventar las ampollas porque pueden llegar a infectarse”, advirtió.

Además, pidió a quienes puedan colaborar acercarles donaciones de guantes y medias, así como toallas femeninas que pueden usarse en los calzados.

“Para mí es una movilización de la fe, las personas que vienen caminando, entregándole a Dios todas sus angustias, alegrías, a renovar un pacto de fe. Lo que queremos hacer es con un granito de arena aliviar a los peregrinos”, enfatizó.

En tanto Ana María, otra de las profesionales presentes, lamentó las limitaciones impuestas por las autoridades municipales para desempeñar su tarea. “Nosotros estamos trabajando con el SAMEC, la Municipalidad no nos habilitó para trabajar como Colegio de Podólogos. No nos permitieron poner la carpa nuestra. Son muchos los pacientes que vienen y no tenemos el espacio suficiente”, cuestionó.