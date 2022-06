Denunció corrupción en Gendarmería, lo destituyeron y ahora quiere juzgarlo un tribunal militar

El ex gendarme Carlos Lezcano pidió visibilizar su situación y aseguró que dentro de Gendarmería “incurren en venta de hojas de coca, cigarrillos, mercadería y hasta contrabando de estupefacientes”.

Carlos Lezcano es un gendarme exonerado tras denunciar hechos de corrupción en la fuerza en 2018, ante la Fiscalía Federal N° 1 a cargo de Ricardo Toranzos. Según sostuvo, presentó pruebas de “cómo vehículos institucionales de Gendarmería vendían la coca secuestrada en los puestos de control por una ruta paralela a través de quien comandaba en ese entonces el Escuadrón 45 Salta, Comandante Principal Marcelo Emilio Miranda”.

“Le presenté al fiscal federal imágenes de cómo los vehículos institucionales llegaban a la casa de él con hojas de coca y cigarrillos, ahí bajaban la mercadería”, relató aunque lamentó que “no detuvieron a nadie” y que “hasta el día de hoy este comandante principal sigue en ejercicio de sus funciones” en Misiones.

Posteriormente, participó de un operativo en Las Lajitas en el que se incautó cerca de media tonelada de cocaína. “Pasadas 24 horas me destinan a Buenos Aires, sacándome del medio de todos los trabajos que realizaban”, contó Lezcano quien tras ello pidió una audiencia la por entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para plantear la situación.

“Ella me acoge a un programa de suboficiales protegidos que denunciaban hechos de corrupción en la fuerza protegiéndome de hostigamientos o sanciones que pudiera aplicarme gendarmería”, señaló el ex gendarme que, a partir de ello, fue destituido acusado de deserción. “Es un delito que comete un militar que se aleja de su lugar de revista con su armamento, que no era aplicable a mi persona”, argumentó al respecto.

Denuncias mediante, el caso llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que falló a su favor y ordenó que sea reincorporado, cosa que aún no ocurrió. Frente a esto, Lezcano advirtió que mañana se celebraría un Concejo General de Disciplina. “Es un tribunal militar donde ellos quieren destituirme legalmente por la supuesta falta mía que fuero cinco días y cinco noches que yo falté a mi trabajo. Pero yo soy un civil desde que me destituyeron y quieren someterme a ese tribunal militar”, denunció.

“Necesito visibilizar lo que Gendarmería hace para sacarme del medio y no mostrar los hechos de corrupción”, expresó denunciando que “incurren en venta de hojas de coca, cigarrillos, mercadería y hasta contrabando de estupefacientes”. “Quizás mi error fue haberlo visibilizado. En nuestro Decálogo del Gendarme dice ‘Soy correcto en el ejercicio de mis funciones’, denuncié y me pasó esto”, lamentó.