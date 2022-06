Sáenz: “No sirve juntarnos los gobernadores por subsidios, si los diputados solo responden a sus partidos”

El gobernador Gustavo Sáenz habló sobre el faltante de combustible que afecta a 19 provincias, pidió inversiones para el norte del país y que gobernantes y legisladores respondan a sus representados y no a los partidos.

“Estos impactos se van a empezar a ver si esto sigue”, advirtió el Gobernador sobre el faltante de combustibles que ya afecta a unas 19 provincias. “Esto va creciendo”, dijo aunque aseguró que “informan a nivel nacional que en pocos días se va a resolver”.

Asimismo, remarcó que si bien “somos una provincia que produce, lo que produce no abastece a la provincia de Salta por una falta de inversión y políticas nacionales que han mirado al sur con el tema de Vaca Muerta, pero no han mirado al norte”.

“He sido uno de los primeros que alzó la voz con este tema hace dos meses. Entiendo que casi todo el país está con este tema, tuvimos que ponerlo en agenda nacional para que se den cuenta”, continuó Sáenz reiterando su señalamiento a la falta de inversiones.

En este punto, consideró que si los gobernadores y legisladores del norte “dejan de lado los intereses partidarios y responden a las necesidades del norte grande, podemos hacer muchas cosas”. Pidió trabajar para “cambiar las leyes centralistas”, y agregó: “De nada sirve que los gobernadores nos juntemos a pelear por los subsidios al transporte si después los diputados responden más a los partidos que a los que los representan”.

“No importa de qué partido político son. Hay necesidades que tienen los salteños desde hace muchísimos años y la única forma de solucionarlo es cambiando leyes. Quiero hacer un país federal. Este es un problema de todos los gobiernos hace 200 años. Es el momento de hacerlo, si no lo hacemos ahora, me parece que esto va a seguir creciendo. Si no terminamos con esto, no podemos hablar de un país federal”, subrayó el mandatario.

Por otro lado, respecto a la iniciativa de legisladores oficialistas para crear una Secretaría del Agua que reemplace en sus funciones a Aguas del Norte, enfatizó: “No creo que ni ministerios ni secretarias terminen con problemas como el del agua. Lo que lo soluciona es inversión a corto, mediano y largo plazo. Vamos a invertir en agua donde corresponde”. Ante la consulta sobre las obras, sugirió buscarlas en la página oficial del Gobierno.

Consultado sobre los 12 mil millones de pesos que la provincia ahorró en 2021, respondió: “No está guardada la plata. Está prevista y programada para invertirla durante todo el año. Lo que pasa es que hay muchas obras en licitación que están previstas con ese dinero”.

Sobre el final, evitó confirmar la fecha de las elecciones en la Provincia y dijo: “En Salta siempre se han adelantado las elecciones, veremos qué es lo que hacemos en los próximos días”.