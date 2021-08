“Los gremios docentes manipulan a sus afiliados y no los representan”, dijo un senador provincial

Manifestó que el conflicto docente se tornó como tal, porque no se actuó en el momento justo, “llevan cuatro semanas expresando la necesidad del sistema educativo quien no es solamente salarial”.

“En Educación no hay una comunicación. Fui con el senador Rosso a buscar al ministro en su oficina, no lo encontramos, no nos llamó, cuando nosotros vamos es para colaborar en la gestión, no para ponerle palos en la rueda, conocemos lo que pasa en los Departamentos y le alivianamos el trabajo al llevarle la información necesaria para evitar los conflictos que después se generan”, dijo Ampuero.

Por otra parte, el legislador señaló que los docentes se autoconvocan “porque los gremios no representan y tienen otros intereses” y se aprovechan “de la afiliación del personal educativo”.

“Tenemos que controlar esa manipulación que tienen los gremios con los trabajadores, con el tema de los cursos y los beneficios que tienen algunas instituciones con los Gobiernos de turno”, reclamó Carlos Ampuero.