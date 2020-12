Comerciantes piden que se instale un vallado para evitar la venta ambulante

Por Aries, Ramos resaltó que los comerciantes son quienes aportan para que los que ejercen la venta ambulante puedan cobrar sus beneficios sociales.

Lamenta que los manteros no respeten el horario de las 21 que les establecieron para que a partir de esa hora puedan vender en el microcentro.

Aseguró que hay voluntad por parte de algunas autoridades municipales, para que esto se solucione y se regularice.

Cuestionó al mismo tiempo, que la Municipalidad de Salta no controle a los inspectores de control comercial que no cumplen su trabajo y no limitan la actividad de los manteros.

“Necesitamos que alguien nos defienda”, expresó Ramos, porque los comerciantes han recibido amenazas y están viviendo una situación terrible.

Consideró necesario que también intervenga personal de Defensa del Consumidor porque “no hay consumidores de primera y de segunda”.

Ante la situación, Ramo pidió que vuelvan a instalar las vallas en el centro de la ciudad pero para limitar el ingreso de los manteros a la zona porque es imposible no reconocerlos.