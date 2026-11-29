Un terremoto de magnitud 5 sacudió este sábado el sur de California, Estados Unidos, provocó daños en el aeropuerto internacional de Los Ángeles y motivó un operativo de emergencia.

Según informó TN, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro a seis kilómetros de Manhattan Beach, en la bahía de Santa Mónica, a una profundidad de 12 kilómetros.

El movimiento sísmico fue el más intenso registrado en el área metropolitana de Los Ángeles durante los últimos 12 años.

Daños en el aeropuerto y operativo de emergencia

El terremoto provocó el desprendimiento de paneles del techo del aeropuerto internacional de Los Ángeles. Además, una refinería de Chevron activó sus mecanismos de seguridad, lo que generó una columna de fuego y humo.

El Departamento de Bomberos movilizó personal de sus 106 estaciones para evaluar los daños en la ciudad.

En los primeros 40 minutos, más de 13 mil personas notificaron haber sentido el movimiento sísmico.

Preocupación por nuevas réplicas

Durante la media hora posterior al terremoto se registraron al menos tres réplicas, la mayor de magnitud 3,7.

El Servicio Geológico estadounidense estimó que existe un 5% de probabilidades de que ocurra un sismo de mayor magnitud durante los próximos siete días.

Las autoridades descartaron una amenaza de tsunami, mientras que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, pidió a la población mantenerse preparada ante nuevos temblores.