Una fotografía publicada por Donald Trump en su red Truth Social, donde aparece sonriente y tomado de la mano junto a Vladímir Putin bajo la leyenda «Mi amigo», desató una dura reacción desde Kiev. En declaraciones ofrecidas a la cadena BBC, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, calificó el vínculo como "extraño" y afirmó que considerar amigo al líder ruso equivale a haberlo hecho con Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Según el mandatario ucraniano, Putin es «un agresor y un asesino», por lo que no puede ocupar ese lugar, aunque reconoció que la decisión política corresponde al jefe de la Casa Blanca.

La polémica imagen fue tomada en el marco de la cumbre de APEC en China, encuentro en el que tanto Trump como Putin coincidieron con su homólogo Xi Jinping. Más allá del gesto diplomático, Zelenski aprovechó la entrevista con el medio británico para advertir sobre las carencias críticas en el frente de batalla, señalando que, si bien sus fuerzas logran interceptar cerca del 70 % de los drones rusos más veloces, persiste un déficit severo de sistemas para frenar misiles balísticos.

En esa línea, lamentó que Washington esté retrasando las entregas de baterías Patriot y priorizando la asistencia hacia Medio Oriente, una demora que, según subrayó, se traduce directamente en pérdida de vidas humanas, a lo que se suma la restricción vigente de las redes satelitales Starlink y Starshield en las zonas ocupadas.

Este cruce se inserta en un escenario de creciente fricción entre Washington y Kiev, marcado recientemente por las críticas de Trump hacia las ofensivas ucranianas contra la infraestructura petrolera rusa, a las que responsabilizó por el encarecimiento global de la energía. Frente a la amenaza del mandatario estadounidense de suspender el intercambio de inteligencia, Zelenski sostuvo que la postura norteamericana termina alentando a Moscú a sostener su ofensiva, evidenciando un profundo distanciamiento estratégico entre ambos gobiernos respecto al rumbo del conflicto.

Por su parte, Vladímir Putin capitalizó las diferencias entre sus adversarios y denunció que las fuerzas ucranianas ignoran los pedidos directos de la Casa Blanca al mantener los bombardeos sobre refinerías e instalaciones clave para el suministro energético de su país. Según declaraciones recogidas del mandatario ruso, Kiev "no escucha esos consejos" y continúa operando "como si nada", incluso tras los anuncios de Zelenski sobre sostener estas acciones durante un lapso de 40 días. Ante este panorama, el jefe del Kremlin ordenó reforzar la seguridad en las plantas afectadas para resguardar a los trabajadores y advirtió que la respuesta militar de Moscú frente a estos ataques será "inevitable".

(Con información de Ámbito)