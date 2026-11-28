Los festejos estudiantiles de fin de curso reunieron a alrededor de 5 mil jóvenes en la ciudad de Salta, en el marco de un operativo de seguridad que contó con la participación de 160 efectivos policiales.

La cobertura se concentró en Plaza España, las inmediaciones del Monumento al General Martín Miguel de Güemes y otros sectores por donde se desplazaron los estudiantes.

Durante la convocatoria, dos jóvenes debieron recibir asistencia médica por ingesta de bebidas alcohólicas.

Venta de alcohol a menores y secuestro de pirotecnia

En los controles preventivos, los efectivos secuestraron bebidas alcohólicas, pirotecnia sonora y bengalas.

Además, dos comercios fueron infraccionados por vender alcohol a menores de edad, en incumplimiento del artículo 97 de la Ley Provincial 7135. Tomó intervención la Unidad Fiscal Contravencional.

El operativo terminó sin incidentes de gravedad

Personal de Seguridad Vial realizó tareas de ordenamiento vehicular para garantizar la circulación y resguardar a los peatones durante los festejos.

Según el balance de la Policía de Salta, el operativo finalizó sin personas lesionadas ni demoradas.