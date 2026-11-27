En una nueva escalada de exclusión sistemática, las autoridades talibanas de la provincia norteña de Balj prohibieron que se pronuncien o escriban los nombres propios de mujeres y niñas, ordenando su eliminación inmediata de todos los registros oficiales tanto públicos como privados.

Según reveló una investigación conjunta del medio afgano Zan Times y el diario británico The Guardian, los funcionarios y empleados estatales recibieron la instrucción expresa de reemplazar cualquier identidad femenina por un único término genérico: "Bibi", una palabra que significa "abuela" o "anciana" y que el régimen fundamentalista presenta como una fórmula respetuosa para evitar lo que consideran una afrenta al honor de los esposos o hijos varones.

La medida profundiza una arraigada tradición patriarcal por la cual las afganas suelen figurar en documentos y lápidas únicamente como "esposa" o "hija" de un pariente hombre, aunque activistas denuncian que en la práctica cotidiana también se recurre a términos degradantes asociados a animales, como «cabra» o "ganado".

Para Lalah Osmany, activista afgana exiliada en Alemania, esta disposición trasciende el conservadurismo cultural para convertirse en un mecanismo deliberado de deshumanización que despoja a las mujeres de su condición individual y las reduce a una mera propiedad masculina. Más allá de la violencia simbólica y jurídica, Osmany advirtió sobre el colapso operativo que la orden amenaza con provocar en el sistema de salud, donde decenas de historias clínicas y recetas médicas quedarán registradas bajo el mismo apelativo o un simple número, multiplicando el riesgo de negligencias graves.

Este escenario agrava una crisis sanitaria ya crítica para la población femenina en Afganistán, donde los médicos varones tienen vetado atender a pacientes mujeres y el régimen ha prohibido que las jóvenes estudien carreras vinculadas a la medicina.

Aunque fuentes consultadas en Kabul señalan que la aplicación de la norma aún es incipiente fuera de Balj, organizaciones internacionales y defensoras de derechos humanos como Zubaida Akbar, directora para Afganistán de la ONG Femena, temen que la directiva se extienda pronto al resto del territorio nacional.

Desde que retomaron el poder en agosto de 2021, los talibanes han consolidado un sistema de segregación extrema que incluye el veto a la educación femenina, severas restricciones para circular o hablar en el espacio público, la imposibilidad de solicitar el divorcio y la legalización del matrimonio infantil, anulando los escasos avances conquistados antes de la caída de la república.

La ofensiva actual golpea directamente el legado de iniciativas como "¿Dónde está mi nombre?", la campaña lanzada en 2017 por la propia Osmany que, tras costarle brutales amenazas de muerte y el exilio forzado, había logrado en septiembre de 2020 que el anterior gobierno autorizara la inclusión del nombre materno en las partidas de nacimiento.

Frente al retroceso impuesto por el fundamentalismo, la activista recordó que sin un nombre propio una persona no puede reclamar justicia, poseer bienes ni ser recordada en la historia, razón por la cual hoy, en Afganistán, el simple acto de llamar a una mujer por su verdadera identidad se ha transformado en una forma de resistencia.

(Con información de Página12)