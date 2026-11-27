A tres días de las elecciones generales en España, los cuatro principales candidatos a la Presidencia del Gobierno protagonizaron este jueves un intenso debate electoral, marcado por las diferencias ideológicas y los cuestionamientos cruzados.

Del encuentro participaron Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE); Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular (PP); Santiago Abascal, de Vox; y Ada Colau, del Frente Amplio.

Los análisis posteriores publicados por El País y RTVE destacaron especialmente las intervenciones de Colau y señalaron una mejora en el desempeño de Sánchez respecto del anterior encuentro electoral.

La confrontación entre izquierda y derecha

Durante el debate, Sánchez y Colau coincidieron en sus cuestionamientos a las propuestas de reducción del gasto público de la derecha y abordaron cuestiones relacionadas con la violencia de género, la vivienda y la política migratoria.

Por su parte, Feijóo y Abascal cuestionaron los resultados de la gestión socialista y plantearon la necesidad de un cambio político en España.

Uno de los momentos más polémicos de la noche se produjo cuando el candidato del Partido Popular se dirigió a Colau con la expresión “Y usted, calladita”, lo que generó cuestionamientos desde los sectores de izquierda.

Feijóo también anunció que dimitirá si no consigue acceder a la Presidencia del Gobierno.

El modelo económico de Milei también estuvo presente

Durante el debate, Pedro Sánchez cuestionó las consecuencias del programa económico implementado por Javier Milei en Argentina y lo utilizó como ejemplo para confrontar con las propuestas de sus adversarios.

“En Argentina usaron la motosierra y derivó en una recesión económica”, afirmó el mandatario español, quien también cuestionó el crecimiento de la desigualdad.

España se prepara para las elecciones

El debate constituyó el último encuentro televisado entre los cuatro candidatos antes de las elecciones generales del domingo 29 de noviembre.

La posibilidad de acuerdos entre las distintas fuerzas políticas para formar gobierno fue otro de los ejes de la discusión, en una campaña marcada por la confrontación entre los bloques de izquierda y derecha.