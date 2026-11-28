Una alerta meteorológica por tormentas alcanza este sábado 28 de noviembre a distintos sectores de Salta. Según informó la Subsecretaría de Defensa Civil, se prevén abundantes precipitaciones en períodos cortos, actividad eléctrica y probabilidad de viento y caída de granizo.

Las zonas comprendidas son Salta Capital, Cerrillos, La Viña y Guachipas, además de las zonas bajas de Chicoana, Rosario de Lerma y La Caldera.

El aviso también incluye la zona montañosa de Cafayate y sectores de la Prepuna de Iruya, Santa Victoria y Orán, junto con áreas aledañas.

La acumulación de lluvia prevista es de entre 30 y 40 milímetros. El comunicado difundido no especifica una franja horaria para los fenómenos.

Entre las recomendaciones, el organismo pidió evitar salir si no es necesario, no cruzar ríos ni arroyos crecidos, asegurar objetos en exteriores y desconectar artefactos eléctricos.

También solicitó mantenerse informado por los canales oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades ante una emergencia.