El concejal de Aguaray Diego Quinteros confirmó que trabaja en un armado con proyección a 2027 y cuestionó la gestión del intendente Guillermo Alemán. En Vale Todo, por Aries, sostuvo que los problemas municipales exceden la falta de recursos.

“No es solamente una crisis económica, también existe una crisis de conducción, planificación y gestión”, afirmó. Atribuyó parte de las dificultades para conseguir inversiones a lo que describió como una inacción del Ejecutivo local.

Aunque no anunció formalmente una candidatura a intendente, aseguró que cuenta con un equipo dispuesto a asumir mayores responsabilidades. “Venimos con un equipo técnico y político con mucha experiencia, con mucha formación y compromiso”, expresó.

Una propuesta de ordenamiento urbano

Quinteros contó que mantiene reuniones con ingenieros y arquitectos para elaborar un plan de ordenamiento urbano de Aguaray, con una perspectiva que alcance a 2031.

Explicó que el objetivo es definir las necesidades y posibilidades del municipio para orientar futuras inversiones provinciales, nacionales y municipales, en lugar de limitarse a intervenciones aisladas.

El edil planteó que las obras deben responder a una planificación de largo plazo y servir también a las próximas generaciones. “Queremos que Aguaray vuelva a resurgir”, sostuvo.

Cuestionamientos a la gestión de Alemán

Quinteros comparó la situación local con inversiones que, según señaló, se concretaron en municipios vecinos en formación, infraestructura y pavimento.

También cuestionó que Aguaray no estuviera representada en una reunión regional que, de acuerdo con su relato, se realizó en Orán con autoridades provinciales para analizar necesidades vinculadas al presupuesto 2027.

El concejal insistió en que su propuesta debe construirse con participación vecinal y apertura institucional. “Estamos muy firmes en esta proyección del 2027”, manifestó.