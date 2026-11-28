Fotos: Prensa Oficial GYT

Gimnasia y Tiro quedó eliminado del Reducido de la Primera Nacional 2026 tras empatar 1 a 1 con Tristán Suárez en el estadio 20 de Octubre, por la revancha de los cuartos de final. El conjunto salteño no pudo revertir la ventaja deportiva del equipo bonaerense y se despidió de la pelea por el segundo ascenso.

Después del 0 a 0 en el Gigante del Norte, el Albo necesitaba ganar en Ezeiza para avanzar a semifinales. Tras un primer tiempo sin goles, Nicolás Rinaldi abrió el marcador a los 4 minutos del complemento, con un cabezazo luego de una asistencia de Lautaro Montoya.

Sin embargo, a los 21 minutos, Agustín Gallo marcó el empate para Tristán Suárez y volvió a poner a su equipo en ventaja en la serie. Gimnasia buscó el gol que necesitaba para seguir en carrera, pero no logró romper la igualdad.

El 1 a 1 final le dio la clasificación al Lechero, que avanzó a semifinales por ventaja deportiva. Así, Gimnasia y Tiro cerró su participación en el Reducido y puso fin a su temporada 2026.