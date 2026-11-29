El Gobierno nacional anunció el inicio de procedimientos sancionatorios contra cinco entidades financieras con participación accionaria en Navitas Petroleum LP, involucrada en actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas sin autorización argentina.

Según informó Todo Jujuy, la decisión se conoció horas después de que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar rechazara el pedido argentino para frenar las actividades petroleras en el archipiélago.

Cuáles son las entidades alcanzadas

Los nuevos procedimientos involucran a cinco fondos y entidades financieras:

Migdal Mutual.

Phoenix Excellence Pension and Provident Ltd.

Harel Mutual Funds Ltd.

Ayalon Mutual Funds Ltd.

Pasternak Shoham Equity IL.

Con estas actuaciones, ya son más de 65 las empresas, accionistas y proveedores alcanzados por medidas de esta naturaleza.

El Gobierno ratificó su reclamo de soberanía

Los procedimientos se enmarcan en la Ley 26.659, que restringe las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización nacional.

El Ejecutivo ratificó que continuará utilizando las herramientas legales disponibles para impedir la explotación no autorizada de los recursos naturales y defender el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.