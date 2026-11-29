España celebra este domingo 29 de noviembre sus elecciones generales, en las que se definirá la nueva composición del Parlamento y la conformación del próximo Gobierno.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, más de 38,6 millones de electores están habilitados para elegir a 350 diputados y 209 senadores, en una jornada que cuenta con un despliegue de seguridad de más de 100 mil efectivos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emitió su voto en Madrid y convocó a los ciudadanos a participar de los comicios.

Por su parte, el candidato del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, sufragó en el colegio Ramiro de Maeztu, acompañado por su esposa, Eva Cárdenas.

La conformación del próximo Gobierno

A diferencia de otros sistemas electorales, España no cuenta con una segunda vuelta presidencial. La elección del jefe de Gobierno dependerá de las mayorías que se conformen en el Congreso de los Diputados.

En ese escenario, los resultados de las demás fuerzas políticas serán determinantes para las negociaciones parlamentarias y los acuerdos de investidura.

A qué hora se conocerán los resultados

Los centros de votación permanecerán abiertos hasta las 20 horas de España (16 horas de Argentina), cuando comenzará el escrutinio de los votos.