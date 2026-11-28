El exjefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia, Ángel Morales, fue detenido este viernes en el marco de una investigación por sus presuntos vínculos con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

Según informó Deutsche Welle (DW), el exjefe policial quedó detenido tras declarar ante el Ministerio Público en Santa Cruz, en una causa por el presunto delito de concusión.

La investigación se inició luego de que un ciudadano venezolano, identificado como integrante del equipo de seguridad de Marset, involucrara a Morales en una supuesta entrega de dinero.

La fiscal Ana Luisa Heredia confirmó que el exfuncionario negó las acusaciones, aunque señaló que existen elementos que serán puestos a consideración de la Justicia.

Una investigación que alcanza a exfuncionarios

Morales estuvo al frente de la fuerza antidrogas boliviana entre julio y noviembre de 2025.

El mismo testigo acusó al exfiscal general Roger Mariaca de recibir pagos mensuales a cambio de brindar protección y alertar al narcotraficante sobre posibles operativos policiales.

Mariaca fue destituido y encarcelado a fines de septiembre por sus presuntos vínculos con una organización criminal.

Investigan a una expareja de Fernando Cerimedo

La causa también involucra a la abogada Nadia Beller, expareja del consultor político argentino Fernando Cerimedo, señalada como presunta intermediaria entre Marset y Mariaca.

Beller, quien actualmente se encuentra asilada en México, rechazó las acusaciones a través de sus redes sociales.

Por su parte, Sebastián Marset fue capturado en marzo de este año en Santa Cruz y trasladado a Estados Unidos, después de haber eludido un operativo de detención en 2023.