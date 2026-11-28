Unas 400 personas fueron rescatadas este viernes en zonas inundadas de Piura, en el norte de Perú, después de las intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño, según informó la agencia EFE.

La presidenta Keiko Fujimori recorrió los sectores afectados durante la noche y señaló que todavía quedaba una decena de personas por evacuar, debido a que el nivel del agua les impedía salir.

Lluvias que superaron los 140 milímetros

La estación Miraflores, en Piura, registró 143 milímetros de precipitación en 24 horas, mientras que Mallares acumuló 109 milímetros entre la mañana del jueves y la del viernes.

En Tocmoche, región de Cajamarca, las precipitaciones alcanzaron un récord diario de 134,3 milímetros. Las lluvias intensas también afectaron sectores de Tumbes y Áncash.

El pronóstico anticipa que las precipitaciones continuarán al menos hasta el domingo, lo que dificulta las tareas para evacuar el agua acumulada.

Evalúan adelantar subsidios

Fujimori pidió a los gobiernos regionales y municipales que refuercen la asistencia. “No es el momento de buscar culpables ni echarnos la culpa. Es momento de ayudar a la gente que lo necesita”, expresó.

La mandataria también planteó la posibilidad de adelantar los subsidios previstos para 2027 destinados a los damnificados y anticipó que analizará la medida con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba.