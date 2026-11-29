El presidente Javier Milei descartó participar de la ceremonia de asunción del nuevo mandato de Lula da Silva, prevista para el 5 de enero de 2027 en Brasilia.

En una entrevista con CNN en Español, difundida por TN, el mandatario argentino afirmó: “No tengo ningún interés en que me invite tampoco”.

Las declaraciones se producen en medio del distanciamiento diplomático entre Argentina y Brasil, profundizado por el respaldo de Milei a Flávio Bolsonaro durante la última campaña electoral brasileña.

Actualmente, ambas embajadas permanecen bajo la conducción de encargados de negocios. Pese a las diferencias políticas, Milei sostuvo que la relación comercial entre los países permanece intacta.

Milei volvió a marcar distancia de Pedro Sánchez

El Presidente también se refirió a las elecciones generales de España y anticipó que no felicitaría a Pedro Sánchez en caso de resultar ganador.

Sin embargo, diferenció sus discrepancias ideológicas de los vínculos históricos entre ambos países y destacó la presencia de más de medio millón de argentinos en territorio español.

“Los jefes de Estado son aves de paso”, expresó Milei al referirse a la relación entre ambas naciones.