El canciller Pablo Quirno defendió la estrategia argentina tras el fallo adverso del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. “El tribunal reconoció la disputa de soberanía por Malvinas, eso es un triunfo”, afirmó en Radio Rivadavia, según reprodujo Noticias Argentinas.

El funcionario sostuvo que el objetivo sigue siendo frenar la explotación de recursos naturales en las islas y anunció el inicio de cinco procesos sancionatorios contra nuevas empresas.

Continuidad del reclamo

Quirno calificó la instancia como un avance histórico y sostuvo que la resolución no cierra el reclamo argentino. También afirmó que el Gobierno impulsará la conformación del tribunal arbitral correspondiente al procedimiento iniciado en septiembre.

El canciller anticipó que profundizará las acciones jurídicas, diplomáticas y económicas. Además, reclamó al Congreso la sanción de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que, según expresó, permitiría contar con más herramientas.

Quirno pidió que la controversia no divida a los argentinos y convocó a respaldar la defensa de los intereses nacionales.