El Gobierno nacional oficializó la convocatoria a sesiones extraordinarias del 1 al 31 de diciembre, con el Presupuesto 2027 y la suspensión de las PASO como prioridades, según informó Noticias Argentinas.

El proyecto presupuestario tiene media sanción de Diputados y debe ser tratado por el Senado. La reforma electoral, que contempla suspender las primarias de 2027, recorrerá el camino inverso: fue aprobada por los senadores y espera definición en la Cámara baja.

Inversiones y otros proyectos

El temario incluye el “Súper RIGI”, el marco regulatorio de biocombustibles y el régimen de cabotaje, marina mercante y admisión temporaria.

También habilita el tratamiento de la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, el proyecto contra el juego ilegal y la Ley de Hojarasca.

A esa agenda se sumarán dos iniciativas que el Ejecutivo todavía debe enviar: Fortalecimiento de la Alianza Estratégica Argentina–Estados Unidos y Competitividad Financiera.

La convocatoria permite además considerar pliegos para designaciones y promociones. La aprobación de los proyectos dependerá de las negociaciones parlamentarias durante diciembre.