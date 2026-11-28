El intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, apuntó contra el diputado provincial Nicolás Arce y los legisladores de La Libertad Avanza, a quienes reprochó criticar a los municipios sin conseguir respuestas del Gobierno nacional para el norte salteño.

En Vale Todo, por Aries, el jefe comunal cuestionó especialmente al diputado: “El diputado Arce creo que lo conozco por TikTok y por las redes, que vive criticando todo”, expresó.

Reclamos por la asistencia al norte

Subelza planteó que los dirigentes alineados con el gobierno de Javier Milei deberían utilizar ese vínculo para gestionar programas y recursos para las comunidades que representan.

“Están solamente para criticar y no te bajan una pelota de Nación”, sostuvo. También cuestionó a una senadora, sin identificarla por su nombre, y aseguró que nunca la vio “pisar el barro”.

Los reclamos estuvieron vinculados con la respuesta a los temporales que afectaron al departamento San Martín. El intendente destacó la presencia del Gobierno provincial y contó que Salvador Mazza colaboró con mercadería, dos camionetas y tres móviles de bomberos para asistir a Embarcación. Agregó que también ayudaron a Coronel Cornejo.

“En mi pueblo nunca lo vi”

Al volver sobre Arce, Subelza insistió en cuestionar su presencia en Salvador Mazza. “Él vive peleando en redes”, afirmó, y aseguró que está dispuesto a recibirlo institucionalmente.

“Yo lo recibo como tengo que recibir a todo diputado, pero no le conozco la cara”, expresó. En ese sentido, reclamó que las críticas públicas estén acompañadas de trabajo territorial y gestiones concretas.

De cara a las elecciones de 2027, el intendente anticipó que los dirigentes volverán a recorrer las localidades y pidió a los vecinos evaluar su actuación. “Ya vienen las elecciones y van a aparecer”, advirtió.