Nuevos documentos bancarios revelaron gastos realizados con tarjetas financiadas con fondos públicos por funcionarias de la Secretaría de Comunicación y Medios durante la gestión de Manuel Adorni.

La documentación, obtenida por la agencia Noticias Argentinas mediante un pedido de acceso a la información pública, registra operaciones en comercios de informática, electrodomésticos, restaurantes y plataformas digitales.

Compras en comercios gamer y artículos para el hogar

Las tarjetas asignadas a Bárbara Yael Pintelos y María Constance Conde Mauger registraron consumos por $77.133 en comercios especializados en equipamiento gamer, entre julio y octubre de 2025.

Además, la tarjeta de Conde Mauger registró 21 compras por más de $2 millones, entre ellas pagos a establecimientos dedicados a la comercialización de electrodomésticos, decoración e iluminación.

La documentación no permite identificar los productos adquiridos ni vincularlos con las compras personales o las remodelaciones del departamento de Adorni.

Transferencias y extracciones de efectivo

Los registros también revelaron que una tarjeta prepaga asignada a Manuel Adorni recibió $1 millón en abril de 2025. Los fondos fueron transferidos a Coordinación Administrativa, desde donde se derivaron más de $423 mil a la tarjeta de Pintelos.

Esta última registró, además, 11 extracciones de efectivo por un total de $448 mil.

Una tarjeta con gastos por casi $11 millones

Otra tarjeta corporativa, asignada a la directora de Contabilidad y Tesorería, Ana Gimena Fernández, acumuló consumos por $10,9 millones y casi US$3.000 entre octubre de 2025 y agosto de 2026.

Entre las operaciones figuran suscripciones, programas de edición audiovisual y servicios de inteligencia artificial, incluido un pago de US$2.210 a ChatGPT.

La Secretaría no entregó las facturas ni los comprobantes correspondientes. Ante esta situación, se presentó un nuevo reclamo ante la Agencia de Acceso a la Información Pública para determinar el destino de los bienes y servicios adquiridos.