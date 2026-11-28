El intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, describió una fuerte crisis comercial en la localidad fronteriza y aseguró que la actividad y la recaudación municipal cayeron un 90%. En Vale Todo, por Aries, atribuyó esa situación a los cambios económicos de ambos lados de la frontera.

“Toda la gente va a comprar a Bolivia. Se dio vuelta la torta”, sostuvo. Según explicó, los precios del país vecino se volvieron más convenientes para los consumidores argentinos, mientras disminuyeron las compras de ciudadanos bolivianos en Salvador Mazza.

El impacto en las cuentas municipales

Subelza señaló que el municipio depende especialmente de los ingresos propios porque, según afirmó, la coparticipación no alcanza a cubrir el 40% de los salarios municipales.

También sostuvo que los fondos recibidos se mantienen prácticamente en los mismos valores nominales desde hace 15 meses. En ese contexto, agradeció el acompañamiento financiero del Gobierno provincial.

El intendente diferenció las consecuencias para las cuentas municipales de la situación de las familias. Reconoció que comprar alimentos más baratos en Bolivia permite a muchos vecinos sostener sus gastos, aunque ese movimiento perjudique al comercio local.

“Hoy en día gobernar es muy complicado”, reflexionó en medio de ese contexto.