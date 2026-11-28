El intendente de Salvador Mazza, Gustavo Subelza, aseguró que no recibió un ofrecimiento para integrar una fórmula provincial con Gustavo Sáenz. En Vale Todo, por Aries, también dejó abierta la definición sobre una eventual reelección municipal.

“Yo todavía no tengo decidido qué va a ser mi futuro”, respondió cuando fue consultado sobre las versiones que lo ubican como posible candidato a vicegobernador.

Subelza señaló que conoció esa posibilidad a través de publicaciones y aclaró: “De manera oficial nadie me dijo nada”. No obstante, expresó satisfacción por la circulación de su nombre.

Su futuro político en 2027

El jefe comunal sostuvo que evaluará su próximo paso en función de lo que considere beneficioso para Salvador Mazza. “No sé si iré por la reelección, no sé dónde me encontrará el año que viene”, manifestó.

Lo que sí confirmó fue su intención de continuar en la actividad política, a la que describió como una vocación que mantiene desde joven.

Como balance de gestión, afirmó que el municipio realizó casi 70 obras e invirtió alrededor de $2.500 millones en maquinaria. También destacó el respaldo electoral obtenido por su espacio.

“El acompañamiento de la gente se siente en las urnas”, sostuvo, y vinculó ese apoyo con la presencia territorial durante toda la gestión.